Actividades para celebrar el Día das Bibliotecas

EXPOSICIÓN. Compostela se suma hoy, como cada año, a la celebración del Día das Bibliotecas, una efeméride que ya ha estado muy presente en las actividades de algunos centros esta misma semana. Así, la Cidade da Cultura, sede de la Biblioteca de Galicia, inauguró días atrás la exposición 10 anos da Biblioteca de Galicia. As pegadas dunha década, que se puede visitar hasta el 31 de mayo de 2022, y que incluye más de 70 piezas de las colecciones que custodia este centro, con algunos de los documentos más antiguos, como los incunables Libro de las propiedades de las cosas o Sermones de patientia in Job, ambos del siglo XV, junto a otros del ámbito de la cartografía, de la hemeroteca y del fondo de material especial. “O obxectivo é achegarlles aos cidadáns non só as obras físicas, senón os servizos e o labor

desenvolvido na instalación central do Sistema de bibliotecas de Galicia”, explican fuentes de la Consellería de Cultura, promotora del proyecto, “porque a responsabilidade da Biblioteca de Galicia non é só o de conservar e catalogar, tamén recolle todo o que se edita na Comunidade a través do Depósito Legal e vela para que o

patrimonio bibliográfico galego sexa identificado, descrito e preservado”.

Además, mañana la Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal se sumará a la celebración con varias actividades literarias. toni martin