Actos del día

Presidencia

10.00h. San Caetano. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presidirá la reunión del consello de la Xunta. A continuación, a partir de las 12.30 horas, comparecerá para dar cuenta de los asuntos acordados.

Xunta de Galicia

12.00h. Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal. El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participará en la presentación de la II Edición do Premio Simbad para o Recordo e o Alzhéimer.

Parlamento

11.30h. Reunión de la comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

10.30h. Reunión de la comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

13.00h. Reunión de la mesa de la comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

Concello

10.00h. Pazo de Raxoi. Pleno ordinario.

Universidade

09.45h. Colexio de San Xerome. Sesión ordinaria del Consello do Goberno.

12.30h. CiQUS. Conferencia: Ni-catalyzed functionalization of strong s bonds.

Santiago

18.00h. Consello da Cultura Galega. Regresa el ciclo Pensarmos con una charla de Joaquín Urías sobre calidad democrática.

19.00h. Librería Cronopios. Raquel Vázquez, la Premio Loewe a la Creación Joven, presentará Puerta de embarque, acompañada de Alba Rozas.

20.00h. Salón Teatro. Representación de la obra A contenda dos labradores de Caldelas ou Entremés famoso sobre a pesca do río Miño.

20.30h. Auditorio de Galicia. Paisaje Barroco. Concierto de música clásica.

20.30h. Libraría Numax. Una ausencia no es un piano. Presentación del libro de Cristina V Miranda.

20.30h. Teatro Principal. Pussy Cake Your hands over me. Espectáculo teatral de Matarile Teatro.

Cidade da Cultura

09.15h. Sala Eisenman. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, inaugurará las Xornadas técnicas sobre xestión portuaria desde a perspectiva autonómica.

Museo Centro Gaiás. De martes a domingo de 10.00 a 20.00 horas. Dudas, consultas o aclaraciones: 881 997 584. -Correo electrónico: o.informacion@cidadedacultura..

Exposiciones

Centro Galego de Arte Contemporánea

Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 546 619. Exposición permanente de fondos de la galería. El centro alberga, además, fondos procedentes de algunas colecciones de la Xunta de Galicia y de la colección Carlos Areán. De 11.00 a 20.00 horas. Lunes cerrado.

Fundación Araguaney

Montero Ríos, 25-27. Teléfono: 981 559 612. De 11.00 a 20.00 horas.

Galería José Lorenzo

Toural, 9. Teléfono: 981 587 433. Exposición permanente de fondos de la galería. De 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas. Domingo cerrado.

Galería Metro

Xeneral Pardiñas, 12 - 16. Teléfono: 649 610 287. De lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Sábados: cita previa.

Galería Trinta

Virxe da Cerca, 24, bajo. Teléfono: 981 584 623. De lunes a viernes, de 12.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas. Sábados y otros horarios, previa cita. Agosto: cierra por vacaciones.

Galería Luisa Pita

Rúa Cardeal Payá, 9. Teléfono: 625 342 065. galeria@luisapita.com. Horario de visitas: mañanas de 11.00 a 13.00 horas, tardes de 17.00 a 20.00 horas.

Galería Nordés

Rúa Algalia de Abaixo, 39, bajo. Teléfono: 658 044 711. Lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Fundación Eugenio Granell

Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, s/n). Teléfono: 981 572 124. Horario de invierno (octubre a mayo): martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas. Sábado, de 11.00 a 14.00 horas. Domingo, lunes y festivos: cerrado.

Horario de verano (junio-septiembre): martes a jueves, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Sábado, de 11.00 a 14.00 horas. Domingo, lunes y festivos: cerrado.

Fundación Torrente Ballester

Rúa do Vilar, 7. Teléfono: 981 552 304. fgtb@fgtb.org. Exposiciones permanentes de fondos de la Fundación. Exposición de Manuel Colmeiro. De martes a sábado de 12.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos de 12.00 a 14.00 horas. Lunes cerrado.

Espacio de Arte Campus Stellae

Praza da Quintana, 3. Teléfono: 981 522 788. @art.campus.stellae. Exposición permanente de Peter Schneider (fotografías). De 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La finalidad principal es acercar el arte a la sociedad y fomentar el trabajo de los artistas a nivel internacional.

Colexio de Fonseca

Franco, s/n. Teléfono: 881 811 000 // Visitas: 881 811 099. De lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.

Auditorio de Galicia

Avenida do Burgo das Nacións. Teléfono: 981 574 152. De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, todos los días excepto 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero y 25 de julio.

Museo das Peregrinacións e de Santiago

Praza de Praterías. Teléfono: 881. 867 315. De martes a Viernes, de 09.30 a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a 19.30 horas. Domingos y festivos, de 10.15 a 14.45 horas. Lunes cerrado.

Museo do Pobo Galego

San Domingos de Bonaval. Teléfono: 981 583 620. De martes a sábado, de 11.00 a 18.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Lunes cerrado.

Casa do Cabido

Praza das Praterías, 2. Teléfono: 981 576 661. De martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos de 11.00 a 14.00 horas. Lunes cerrado.

Centro Abanca Obra Social

Praza de Cervantes. Teléfono: 981 558 571. Alberga la primera exposición permanente de arte gallego en Compostela. Horario: según exposición.

Galería Noroeste

Rúa Travesa, 5-bajo. Teléfono: 981 577 130. info@noroesteobradoiro.com. De 10.30 a 13.30 horas. La creatividad y el buen hacer se conjugan para ofrecer al visitante joyas, sedas, objetos de uso personal y otros complementos.

Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago

Parque de Vista Alegre. Teléfono: 881 816 350. Invierno: de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.30 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Lunes cerrado.

Afundación Obra Social

Rúa do Vilar, 19. Teléfono: 981 552 577. Lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Galería Durán

Rúa Montero Ríos, 18, esquina General Pardiñas. Teléfono: 629 754 660. Exposición permanente de pintura gallega. De lunes a viernes, mañana, de 10.00 a 13.30 horas y por la tarde, de 16.30 a 20.30 horas. Sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Domingo cerrado.