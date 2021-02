Acusan a la profesora negacionista de La Salle de adoctrinar a sus alumnos

La noticia sobre la profesora negacionista de La Salle publicada ayer por EL CORREO suscitó cerca de doscientas reacciones en el Facebook y web de este diario, y prácticamente todos los internautas mostraron una postura en contra de la docente de este centro y también de la manifestación del sábado.

Comentarios en Facebook:

Ramón Lago: “Este tipo de cosas deberían suponer un delito contra la salud pública, en la medida en que su actitud (de la profesora) puede matar gente”.

Sara Carrera: “Esta gente piensa que los sistemas sanitarios son infinitos y que la gente se muere porque sí y el mundo mundial está equivocado. No sé si reírme o llorar. Pero a mí, que no se me acerque ninguno”.

Santi Seixo: “A ver, eu vou pedir permiso para facer unha manifestación pacífica reclamando os dereitos dos que din que a terra maila ser plana en ocasións é cóncova... Algunha cidade interesante de coñecer? Xa que este tipo de excursións está permitida, aproveitemos para ver España non?

Pac Acp: “No quiero que un@ profesor@ negacionistas les dé clases a mis hijos... Tenemos derecho a elegir”.

Samuel Sanín: “En otras comunidades europeas no es obligatoria (la mascarilla) y tienen más incidencia.... Todo mi apoyo a la profesora, la cual me dio clase y fue y seguro que es estupenda. Lo cierto es que cada día nos acortan más las libertades y derechos. Cada uno debería poder escoger lo que quiere hacer... Supongo que en el colegio la llevaría puesta.

Marisol Martínez: “Vaya exemplo.... O que tiñan que facer é... SUSPENDELA de empleo e sueldo”.