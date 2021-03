Adiós al acné y la rosácea con novedosos tratamientos

El uso continuado de las mascarillas está provocando, desde hace meses, un aumento y empeoramiento de brotes, tanto de acné (hormonal, inflamatorio...) como de rosácea, queratosis pilares o eczemas. Por ello, ha aumentado el número de personas de toda Galicia que acuden a la Clínica Yolanda Albelda en busca de una solución.

“Como es necesario que sigamos llevando las mascarillas para frenar la expansión de la COVID-19, es importante extremar los cuidados en casa (sobre todo la higiene diaria de la piel, la alimentación...), cambiar la mascarilla con la frecuencia debida y también llevar protección solar, a pesar de que tengamos la cara parcialmente cubierta”, explica Yolanda Albelda, directora de la clínica que lleva su nombre y doctora en farmacia.

En este sentido, la medicina estética avanza constantemente y, por consiguiente, en el centro estético compostelano incorporan las más modernas técnicas y aparatología para ofrecer a sus pacientes tratamientos cada vez más eficaces, menos invasivos y rápidos. La última es Kleresca. “Es un tratamiento dermatológico no invasivo, con diferentes aplicaciones en las que no existe destrucción o eliminación de las barreras naturales de la piel. Es muy eficaz en el tratamiento del acné hormonal e inflamatorio, rosácea y acné rosácea, presentando una indicación más estética para el rejuvenecimiento cutáneo. Además, es totalmente indoloro y puede hacerse durante todo el año. El acné ya es en ocasiones doloroso de por sí, pero su tratamiento no tiene por qué serlo”, detalla la especialista.

Así, Kleresca ofrece un tratamiento biofotónico no invasivo del acné, utilizando la energía fluorescente para estimular los mecanismos de reparación naturales de la piel. Se basa en un novedoso modo de acción en el campo de la dermatología, generando energía fluorescente para combatir los diferentes factores que provocan esta afección cutánea y mejorar las marcas y las cicatrices que en los casos severos pueden quedar visibles.

Además, no solo combate esta afección, sino que también elimina las bacterias que la provocan, reduce la inflamación, normaliza la actividad celular y disminuye las marcas de cicatrización porque aumenta la formación de colágeno.

“También tiene una aplicación muy eficaz para combatir la rosácea, tan habitual en Galicia y que es mucho más que el enrojecimiento de la piel”, aclara Yolanda Albelda. “Es una afección cutánea crónica que afecta principalmente las zonas centrales del rostro (mejillas, nariz, mentón y parte central de la frente). Normalmente incluye periodos de remisión, pero también periodos en los que empeoran los signos y síntomas de la enfermedad. Por ello, el uso de mascarillas está agravando esta patología en muchos pacientes durante los últimos meses”, señala.

Del mismo modo, este nuevo método utiliza la fluorescencia para reducir eficazmente los granos, el enrojecimiento y la rubefacción, dejando la piel desestresada, calmada, sana y radiante, reduciendo también la sensación de ardor y escozor. Por otro lado, estimula la proliferación de fibroblastos, los cuales inducen la síntesis de colágeno, reduce el tamaño de los poros, atenúa las arrugas finas y reduce las marcas de cicatrización mediante la fotobiomodulación.

Otros tratamientos. Para prevenir y combatir esos brotes de acné y rosácea también son muy eficaces otros tratamientos disponibles también la clínica de Medicina Estética Yolanda Albelda como “distintos tipos de peeling químicos (en función de los casos deben ser más superficiales, medios o profundos), el Hydrafacial (un tratamiento no invasivo que hace una limpieza profunda mediante succión al vacío y una exfoliación de las capas más superficiales) y el IPL o Luz Pulsada Intensa (también muy eficaz contra las telangiectasias o arañas vasculares, muy habituales en Galicia, tanto por la genética como por la climatología, y que también se ve empeorado por el uso de mascarillas)”, detalla.