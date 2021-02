Advierten del serio riesgo de una vuelta atrás si no se respetan las medidas

La combinación del inicio de la desescalada iniciada hace dos días, con la apertura de los establecimientos de hostelería y el buen tiempo, ha provocado una relajación que despierta la preocupación de las administraciones públicas. Así lo expresaba ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, alertando de una posible vuelta atrás que solo se puede evitar con el cumplimiento riguroso de las normas de prevención.

En esta línea se manifestó también el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, quien compartió ayer con el regidor compostelano un recorrido por el casco histórico compostelano, y realizó un llamamiento a la “prudencia” y “responsabilidade colectiva” ante el inicio de la desescalada, al tiempo que requería de la Xunta “axilidade” en el proceso de vacunación.

La tercera ola de la pandemia, de la que apenas empezamos a salir, recordaron que ha supuesto no solo un considerable coste económico para los establecimientos que han visto reducida o cerrada su actividad, sino que también ha provocado un tensionamiento del sistema sanitario para hacer frente, además de a los pacientes habituales, a los provocados por la presencia de la COVID, que han saturado las UCIs.

Ahora, cuando se inicia la desescalada, es especialmente importante mantener las precauciones y evitar situaciones de riesgo. En este sentido, el alcalde señaló que aunque entiende que había muchas personas que estaban deseando que pasara el momento de las restricciones y poder disfrutar de las actividades de ocio, este no es motivo para que se baje la guardia.

La situación vivida en la tarde del viernes, con las terrazas llenas y la celebración de fiestas, considera que supone una falta de responsabilidad por lo que entraña de riesgo de una vuelta atrás que eche por tierra todo lo conseguido durante estos dos primeros meses del año.

De preocupante calificó el hecho de que la Policía Local tuviera que intervenir en unas ocho fiestas celebradas en pisos, un fenómeno que se consideraba finalizado después de los excesos que hubo en otoño, a comienzos de curso, y que ahora ha vuelto a resurgir, incluso antes de que los alumnos universitarios regresen a las clases.

También destacó el caso de las doce sanciones que se impusieron a otros tantos negocios de hostelería por superar el aforo permitido. En este sentido, coincidió con el secretario xeral a la hora de destacar el máximo apoyo al sector, uno de los que más está sufriendo a causa de las restricciones, pero destacó asimismo el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento para gestionar ayudas.

Por ello, consideró que también los negocios debían dar un ejemplo de responsabilidad, no solo en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa, algo que destacó que estaba haciendo la inmensa mayoría, ya que el número de sanciones representa un porcentaje bajísimo, sino también requiriendo a sus compañeros que no actúan con el mismo rigor, para que extremen las precauciones y eviten una vuelta atrás que sería letal para su economía y su futuro.

Sobre este aspecto, Sánchez Bugallo recordó que los datos, tal y como había adelantado en su rueda de prensa del viernes, son buenos, pero corresponden a la evolución de los anteriores ocho días, y si no se adoptan las debidas precauciones, no es descartable que en la próxima revisión se registre una nueva subida de contagios que obligue a endurecer nuevamente las medidas.

Un retroceso que, recordó, no solo afectaría a quienes incumplen las medidas, sino al conjunto del sector, por lo que los daños serían para todos los profesionales. Por el contrario, afirmó que una actuación correcta permitiría proseguir con la flexibilización de las restricciones.

Por ello, Gonzalo Caballero señaló que el PSOE no va a cuestionar las restricciones impuestas por el gobierno de la Xunta, pero reclamó “rigor, transparencia e eficiencia” en la distribución de las vacunas, invitando a Núñez Feijóo a abandonar los “debates estériles e a estratexia da confrontación” con el Gobierno central sobre la distribución de las dosis llegadas de la UE, que recordó que habían supuesto una inversión de más de mil millones. De esta forma, ante la prevista llegada de nuevas vacunas a partir de la mañana lunes, instó al presidente autonómico a agilizar la distribución de las mismas y a la hora de administrarlas.

Concluyó destacando que “actualmente hai 35.000 doses dispoñibles que o Sergas aínda non dispuxo -das máis de 235.000 que chegaron a Galicia utilizáronse de momento arredor de 200.000- e que cómpre “que se usen o antes posible”. También señaló que era necesario “que non volva a haber erros”, en alusión a las más de doscientas vacunaciones irregulares, como las que se produjeron en Pontevedra, en Boimorto, o la de la “conselleira delegada do imperio xeriátrico Domus VI”.