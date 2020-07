Ahogadas hasta echar el cierre muchas agencias de viajes: “Nos han olvidado”

Se trata, sin duda, de uno de los sectores que más se han resentido por la crisis sanitaria. El coronavirus ha dejado malherido al turismo: afectó gravemente a hostelería, restauración, servicios... pero sobre todo a las agencias de viajes, que todavía no consiguen ver la luz al final del túnel. En un contexto ya difícil para este negocio, que debe competir con la compra directa a través del clic en internet, la pandemia ha venido a rematar un sector que ya no se encontraba en su mejor momento. En Santiago han cerrado en los últimos meses al menos cuatro establecimientos dedicados a la organización de viajes. Otras resisten con sacrificio y con todas las esperanzas puestas en un futuro mejor y también en un apoyo por parte de las administraciones públicas que no acaba de materializarse.

Según informaron a este periódico fuentes del sector turístico, desde el inicio de la pandemia han cerrado al menos tres oficinas. Karyma Viajes cerró sus instalaciones de la calle de la Rosa. La agencia ahora solo presta servicio telefónico y a través de su página web, tal y como confirmaron ayer desde la compañía. También cesó su actividad Viajes Carrefour, que contaba con una oficina en la rúa República Arxentina; así como Viajes Costa Oeste, en el barrio de Conxo. A esta cadena de cierres se suma la desaparición de agencias como Viajes Marte, en la República de O Salvador, en cuyo bajo comercial ya cuelga el cartel de se alquila.

“La cosa está muy floja. Estamos trabajando con pequeños grupos y excursiones de un día. Hemos tenido que cancelar todos los viajes nacionales y al extranjero y devolver el dinero a nuestros clientes. Es una situación difícil, pero hay que pelear para salir adelante”, sostiene Alberto Rodríguez, gerente de la conocida agencia compostelana Viajes Tambre, a la vez que añade que su objetivo es sobre todo salir de este mal momento y mantener los puestos de trabajo.

Explica que este verano está siendo de lo más atípico para su empresa y calcula que la recuperación del sector no sucederá, por desgracia, a corto ni medio plazo. “Solo hemos vendido algún billete a Suiza a gallegos que se desplazaban allí por algún motivo laboral o familiar. Nadie quiere viajar al extranjero”, explica el empresario, a la vez que añade que también han tenido demanda de algunos paquetes turísticos a las islas Canarias y Baleares para estas vacaciones, aunque nada que ver en cifras con un verano habitual.

“Somos los grandes olvidados. Nunca pensé que pudiese llegar a pasar lo que ha sucedido. El trabajo de tantos años se ha ido por la alcantarilla de un día para otro y ahora nadie se acuerda de nosotros”. Son palabras de otra profesional del sector, que quiere denunciar que “las administraciones no nos echan una mano en un momento tan crítico para las agencias de viajes. Aquí trabajamos 85.000 personas en España y son puestos de trabajo que están en juego”, advierte.

En este sentido, se mostró también crítica con la política que ha adoptado la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi).

“Quieren promocionar el destino Galicia, y me parece muy bien; pero nosotros somos emisores, vivimos de que los gallegos viajen afuera. Eso también hay que promoverlo, porque nosotros pagamos religiosamente nuestros impuestos”, concluye.