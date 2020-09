“Ahora más que nunca hay que proteger

Esther Vidal Rodríguez preside la asociación de familias de personas con discapacidad intelectual Amicos, que promovió en 1999 junto a otros 35 barbanzanos movidos por la necesidad de crear un centro que atendiese de manera profesional las necesidades de sus hijos con graves discapacidades intelectuales. La entidad tiene 169 usuarios (aunque son muchas más las personas que se benefician de sus actividades). El proyecto nació en una vieja escuela unitaria y ahora cuenta con centro residencial, centro de día, centro ocupacional, unidad de atención temprana, centro de educación especial, hogar educativo, biocentro, ecovivero y unidad de rehabilitación avanzada. Además, regenta dos floristerías: su otra gran pasión.

¿Cómo recuerda su infancia y su época de estudiante?

En verano estudiaba costura y bordado, como todas las de mi época, y acabé sacando el título de profesora de Corte y Confección. También ayudaba en casa. En la escuela se me daban muy bien las matemáticas y, con 11 años, me ofrecieron una beca para ir a estudiar a Valencia, de donde era la profesora (la inspectora) que me lo propuso. Pero mis padres no quisieron. También vendía leche por Ribeira. Luego trabajé en una fábrica de chaquetas en la calle Rosalía de Castro.

¿Cómo entran las flores en su vida?

Cuando murió mi abuelo yo tenía 15 años. El Día de Todos los Santos compré flores y me costaron lo que había ganado en toda la semana. Ese día me di cuenta por primera vez que allí había negocio. Yo entonces cultivaba pimientos y tomates que vendía. Y, como había ayudas para jóvenes agricultores, con una ayuda de 300.000 pesetas pronto monté un invernadero de 450 m2 para cultivar claveles. El primer año me los quitaban de las manos. Luis, mi marido, pasaba siete meses embarcado y tres en casa, y yo no quería que llevase esa vida. Así que, con otra ayuda de 700.000 pesetas, ampliamos el invernadero a 1.200 m2.

¿Cómo dio el salto profesional?

Al principio vendíamos flores en los mercadillos; luego en la plaza de abastos. Y hace 35 años abrimos la floristería Maruxiña en la rúa de Galicia (que ahora se llama Floristerrae) y, posteriormente, otra en la rúa Colón, con el mismo nombre.

¿Cuál fue el momento más duro?

Cuando tenía 19 años falleció nuestro primer hijo, José Luis, por un descuido médico. Tenía mes y medio y le tenían que operar de una hernia pero, como era día de Nochevieja, no le operaron. Lo pasamos muy mal. Yo me sentía culpable de la muerte del niño. Mi marido estaba embarcado y, cuando regresó, yo no era capaz de mirarle a la cara.

¿Cómo surge la asociación Amicos?

Mi hija Rosa nació con once meses. Desde el primer momento, yo intuía que algo le ocurría. Creía que estaba enferma. Enseguida me di cuenta de que era diferente. Yo le decía a los médicos que la niña estaba enferma, pero nadie detectó su discapacidad. Tardaron doce años en detectarla. Fue la doctora Villaverde, en Lalín, quien me lo dijo. Hoy la atención médica en ese sentido es diferente. Pero antes la discapacidad era un problema grande. Rosa tiene un 67 % de discapacidad intelectual, pero es muy inteligente y muy feliz. Fue al colegio y al instituto e incluso aprendió francés.

¿Fue entonces cuando se planteó que faltaba ayuda?

Sí. En 1999 promoví la creación de una asociación junto a otras 35 familias de personas con discapacidad intelectual, que presido desde entonces. Le pedimos al Concello de Ribeira que nos cediese el uso de la antigua escuela unitaria de Oleiros, y allí empezamos a organizarnos. Poco a poco fuimos prestando cada vez más servicios a las personas con discapacidad y a sus familias.

¿Qué es para usted Amicos?

Es el hogar de las personas con discapacidad intelectual del Barbanza. Es una gran familia. Recientemente, durante el confinamiento decretado por la pandemia del covid-19, tuvieron que permanecer cerrados nuestros centros de día, ocupacionales, de educación especial y de educación temprana. Los usuarios estaban en nuestra residencia. Y me daba mucha pena ver cerradas unas instalaciones que normalmente están llenas de vida y de actividad.

¿Cómo fue creciendo el proyecto?

Empezamos en una antigua unitaria, sin recursos, y hoy Amicos es una asociación sin ánimo de lucro para atención e integración de personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis y daño cerebral reconocida como prestadora de servicios sociales por la Xunta y declarada de interés público en 2006. Desde aquel 8 de noviembre de 2004 en el que abría sus puertas nuestro centro de día, se produjeron otros muchos hitos en torno a Amicos, como la puesta en marcha en 2007 de un centro ocupacional, la creación en 2008 de un centro de educación especial o la puesta en funcionamiento en 2014 de una residencia en Boiro para personas con graves discapacidades.

¿Algún proyecto en mente?

Ahora no priman los proyectos; ahora prima la atención. Ahora más que nunca debemos proteger y cuidar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familiares. Hemos avanzado mucho en ese ámbito, y no podemos retroceder.

Por cierto: ¿su flor preferida?

El longifloro, que era la flor preferida de la princesa Diana de Gales. Desprende un olor muy elegante.