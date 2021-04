José Carro Otero vivió siempre al servicio de Galicia. Demostró su incuestionable compromiso con su tierra trabajando en el campo de la Medicina, pero también como divulgador de la cultura gallega por todo el mundo. Quienes recuerdan aquellos tiempos, aseguran que el presidente de la Academia de Medicina fue un gran embajador de Galicia, que conseguía impresionar a cualquier auditorio con su extraordinario conocimiento y con su oratoria. De la mano de Manuel Fraga tuvo el privilegio de mostrar el patrimonio artístico de Compostela a las más altas autoridades extranjeras.

Él mismo recordaba, por ejemplo, muchas anécdotas de su paseo con el comandante Fidel Castro por las calles de Santiago. Una de las más impactantes ocurrió en la Rúa do Vilar, a la altura del Casino, relataba en unas recientes declaraciones a EL CORREO. Unos fanes no dudaron en lanzar un ramo de flores desde el balcón de su casa a Fidel. “Los escoltas pensaron que podía tratarse de una bomba y entonces uno de ellos pegó un tremendo salto y le dio un puñetazo al ramo para desviarlo y que no impactase sobre el comandante”, comenta el doctor Carro. No cabe duda de que Compostela ha perdido a uno de sus hijos más ilustres, memoria viva de la ciudad.