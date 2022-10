Alabanzas a la Sanidad de España del médico brasileño que enfermó en el Camino

Tras unas horas de sufrimiento por la desaparición de un peregrino brasileño a la altura de Villafranca del Bierzo, según se apuntaba en el comunicado de SOS Desaparecidos, finalmente hubo un final feliz no solo por encontrarlo, sino también porque ya se ha recuperado de la causa que lo llevó a desmayarse en plena ruta. De este modo, Leonardo José Nissola, más conocido como doctor Leo Nissola en redes sociales, donde acumula una amplia cantidad de seguidores, emprendió de nuevo su ruta con el propósito de llegar a Compostela sano y salvo.

“Tuve agotamiento por el calor mientras caminaba desde Triacastela, a través de Samos, hasta Sarria. Me desmayé y me llevaron a un hospital maravilloso. He recuperado mi fuerza después de recibir líquidos y mucho amor de los increíbles trabajadores de la salud de España”, explicó el afectado en una imagen compartida en su perfil de Instagram, donde tiene más de quince mil seguidores, para explicar lo sucedido desde que se le perdió la pista, en la tarde del lunes, hasta que lo encontraron en el Hospital Lucus Augusti de Lugo (HULA).

A pesar de que la temperatura estos días no es la más alta, la deficiente hidratación durante las caminatas llevó al famoso médico a tener un desvanecimiento en pleno itinerario. A sus 40 años, cumplidos el pasado mes de septiembre, lleva realizando el Camino Francés desde hace tres semanas, encarando ahora la recta final de la ruta.

Asimismo, el reputado doctor, en un mensaje de calma para todos sus seguidores, quiso poner en valor la Sanidad Pública de España, remarcando la calidad de la atención que recibió, en comparación con la de su país de origen. “La alta calidad de la atención médica viene con una ventaja, son amables, cálidos y cariñosos, una mercancía rara en estos días”, destacó.

Dentro de ese trato recibido por sus compañeros de profesión, Nissola aportó información sobre los tratamientos recibidos durante su ingreso. “Me complace informar que después de una tomografía computarizada cerebral, un electroencefalograma y varios chequeos neurológicos, estoy lo más sano posible. Sólo era deshidratación y agotamiento”, concluyó su mensaje con un cariño especial hacia España y su gente.

Tras curarse y ya recuperado para la causa con una buena comilona, ayer arrancó de nuevo su marcha, tal y como se pudo comprobar en su perfil de la red social.

El doctor Leo Nissola es un reputado médico, científico e investigador y destaca por su faceta como inmunoterapia, siendo miembro de la Academia Estadounidense de Inmunólogos y autor de varios libros sobre esta especialidad. En los dos últimos años ha ganado fama por su participación en varios proyectos relacionados con la covid-19 en Estados Unidos y como colaborador en cadenas de televisión como CNN o CBS. Pese a la alerta publicada durante la jornada del martes, tras varias horas sin saber sobre su paradero, fuentes de la Guardia Civil puntualizaron que no constaba ninguna denuncia de desaparición activada en el Camino de Santiago a su paso por esta zona leonesa, por lo que no se había activado la búsqueda con anterioridad.