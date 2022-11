Alerta, boda: de patos mareados a reyes de la pista en el baile de nupcias

Una vez se ha trazado el plan, lo siguiente es el proceso de aprendizaje coreográfico, el auténtico quid de la cuestión. Esta es una fase que puede extenderse por periodos de entre un par de semanas y más de cinco meses, todo en función de los individuos que se han empeñado en aprender a bailar y de la fecha límite que se han impuesto. En cualquier caso, el entrenamiento suele consistir en un cursillo intensivo que promete enseñar a toda pareja a bailar acordes al temazo que haya elegido. Y, cuando hayáis acabado, habréis aprendido, de eso podéis estar seguros. Quizás hasta descubráis sentimientos encontrados hacia esa canción que tanto os gustaba en un primer momento.

Dependiendo de la facilidad de que dispongan los aprendices en cuanto a oído musical y percepción de ritmos, esta parte puede hacerse muy cuesta arriba. Por no hablar de los nervios que afloran al considerar que los minutos que la pareja pase en el escenario serán vividos con una tensión difícilmente expresable con palabras. Serán momentos en los que las miradas de las decenas de asistentes confluirán inevitablemente sobre los anfitriones de la velada, pendientes de cada movimiento realizado sobre la pista... Y, por eso, sabéis que toca prepararse para la guerra, así que no permitáis que la desesperación os derrote. Pensad en los rostros de vuestro público, en las palabras que dirán cuando os vean mover el esqueleto, en la unánime sensación de asombro que invadirá la sala... Y resistid, resistid las innumerables andanadas de quejas y reproches que os arroje quien se haya ofrecido a enseñaros. Cada bronca os sentará como una daga en el pecho, no hay duda. Querréis abandonar, y pensaréis que no estáis hechos para esto... Y, ¿sabéis? Quizás sea verdad. Pero, por suerte, no es vuestra obligación sumergiros en la cultura del baile, sino aprender a salir al paso en una situación muy concreta. Es como si, en lugar de aprender a jugar al ajedrez, os mostrasen cómo realizar una sola jugada muy, muy a fondo, hasta el punto en que podríais repetirla una y otra vez sin mirar y saltando a la pata coja. Esa es la esencia del baile para bodas: no conocer, sino aparentar. ¡Nadie espera descubrir que los novios resultan ser dos secundarios descartados en Dirty Dancing! Lo único que debe preocuparos es realizar correctamente vuestros estudiados pasos, cumplir con el programa acordado y salvaros de hacer el ridículo.

Así que, sin pensároslo dos veces, os arrojáis hacia las fauces del peligro y da comienzo vuestro periodo de prácticas. Como veníamos diciendo, podéis contar con que un buen número de horas de aquí en adelante consistirán en la extenuante repetición de una cantidad muy limitada de pasos y cabriolas. Ricardo, también monitor de baile, se especializa precisamente en impartir este tipo de cursillos. “Las clases no suelen ser de más de una hora, de dos como máximo, porque les cuesta aguantar el ritmo”, explica. “Se les ve en las caras. Suelen llegar muy animados, pero a nadie le gusta que le repitan ochenta veces que está haciendo algo mal, por mucho que vaya encaminado a servir de ayuda”, dice Ricardo, añadiendo que, entre el cansancio y el desánimo, los rostros de los aprendices al acabar las clases son un poema, sobretodo tras las primeras sesiones. Poca broma supone el desgaste físico y mental que genera el perfeccionamiento de una habilidad cuando se emprende desde sus bases, algo de lo que Ricardo es muy consciente. “Intento mantener el ánimo elevado”, explica, “y realmente me emociono junto a ellos en los momentos álgidos, como cuando logran sacar por primera vez un paso que se les hacía imposible” ya que, en todo este proceso, “es muy importante que tengan claro que el esfuerzo que realizan sirve para algo y los está llevando en la dirección que ellos esperan”.

Pero, concluye, “no tiene nada que ver el primer día con el último. Al final, siempre terminan ganando mucha confianza en sí mismos. Como con muchas otras cosas, resulta ser cuestión de repetir, repetir y repetir hasta alcanzar el objetivo”.