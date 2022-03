Alerta el PP de la situación insostenible que viven los vendedores del Mercado

En la lucha que tienen los placeros de Santiago y el Concello, una veintena de comerciantes se reunieron ayer con Borja Verea, presidente del PP de Compostela y diputado autonómico, y Sánchez Brunete, portavoz del grupo municipal, para trasladar el enfado por las últimas decisiones y declaraciones del Gobierno local. En base a ello, los populares avisan de la dura realidad que viven muchos de los vendedores, poniendo el foco en las más de sesenta casillas vacías.

En la visita, el parlamentario alertó de que “as políticas de Bugallo están esnaquizando a Praza de Abastos”, algo que, a su entender, queda patente en los locales cerrados, que representan “dúas naves do Mercado”. Asimismo, a tenor de las inquietudes de los representantes, destacó que muchos de los que aguantan “están nunha situación insostible”.

En este sentido, siguiendo la recriminación realizada por los vendedores en otras ocasiones, percibe una falta de interés por este patrimonio inmaterial de la capital gallega. “Os mandatos de Bugallo apostaron e seguen apostando por unha cidade de centros comerciais, deixando a cidade baleira, e sen posibilidade de competir ao noso comercio do Ensanche e do casco histórico”, advirtió.

“O exemplo máis recente son as últimas decisións, onde todo son facilidades para as superficies de As Cancelas e Costa Vella, mentres todo son problemas e dificultades para os negocios da cidade”, añadió.

Siguiendo esta premisa, apuntó el deseo de los populares de acercar los establecimientos al corazón de Compostela, para que las calles del centro recuperen ambiente. “O que queremos é que Santiago recupere a vida nas súas rúas, que as familias recuperen a cidade e os comercios volvan ao centro, non nos gustan as ringleiras de coches enchendo os centros comerciais, mentres as nosas rúas están desertas”, comentó tras el encuentro.

Por ello, entiende que se debe producir un gran cambio en el entorno de Abastos, para que el segundo punto más visitado de Santiago recupere su esencia tradicional. “Non necesita parches, necesita grandes investimentos que lle faciliten as cousas aos praceiros, pero tamén a todo o comercio do casco histórico”, remarca.

Teniendo en cuenta esa propuesta, el popular considera que “se hai seis millóns de euros para cámaras e paneis, e catro millóns de euros para unha nave de reparto, ten que haber cartos tamén para estudar a posibilidade dun aparcamento no entorno do Mercado e de Belvís”, salientando además que “se non teñan ganas, nin ambición, deixen paso aos que si queremos modernizar e recuperar a cidade”, concluíndo que “estamos no século XXI, ¿por que non podemos facer aquí o que si se está a facer noutras urbes?”.

Por su parte, Sánchez Brunete, destacó que “as peonalizacións poden ser graduais e, en todo caso, unha boa política de humanización das rúas require unha estratexia de mobilidade e de aparcamentos, que hoxe non existe en Raxoi”, en respuesta a la política de Raxoi de darle prioridad peatonal a las principales calles de la ciudad.

En esta problemática citada, el alcalde salió al paso de una de las recriminaciones de los mercaderes, las sanciones cuando están realizando su trabajo. Así, destacó Xosé A. Sánchez Bugallo que “hai poquísimas multas”, porque “os policías unicamente vixían que se cumpra coa ordenanza”. A mayores, trasladó su voluntad de buscar una solución de los “poucos problemas que hai”.