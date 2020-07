“Algo no es malo por ser antiguo”

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela hace varios años que tiene su sede en el número 4 de la Praza Salvador Parga. Allí, justo al lado del Conservatorio Histórico, que hasta hace poco gestionaban, se encuentra, en el segundo piso, una sala de reuniones que sorprende por su solemnidad. Sin apenas espacio libre en las paredes, se alinean uno tras otro los retratos de varios de los presidentes que han estado al frente de la entidad en sus 236 años de historia.

Es interesante observar cómo la evolución de las técnicas y las modas que envuelven los retratos no alteraron un factor común que une a todos los allí representados, una medalla que reposa sobre el pecho de todos ellos y que simboliza los valores de la entidad. La metáfora sirve para describir el espíritu de la Sociedad, en adaptación permanente a las necesidades de los nuevos tiempos, aunque siempre fiel al espíritu de la Ilustración.

En la sala, que cuenta con una gran mesa de juntas en el centro y un piano, resquicio de su aporte a la educación musical de la ciudad, descansan también varias joyas históricas, como una Cruz de la Inquisición o una figura de Santiago Apóstol de la Escuela Burgalesa del siglo XVI. Sin embargo, en la habitación apenas cabe una parte ínfima del gran patrimonio que gestiona la entidad . Un patrimonio que en los últimos años ha sido catalogado y digitalizado para hacerlo accesible al conjunto de los ciudadanos. “En la junta directiva contamos con excelentes catedráticos de historia que nos ayudan en el proceso”, explica Francisco Loimil, presidente de la RSEAPS.

Buena parte de esos bienes valiosos se encuentran en estos momentos en manos de otras entidades de la ciudad. El responsable de la institución cuenta cómo optaron por llevar el archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País a la Cidade da Cultura, donde permanece en un ambiente adecuado para su conservación y donde puede ser consultado por los investigadores.

También la biblioteca, de más de 10.000 ejemplares, lleva ya varios años en las instalaciones de la USC, con quienes mantienen un importante convenio de colaboración. Por último, ante la imposibilidad de almacenar sus piezas pictóricas en la sala de Salvador Parga, optaron por exponerlas en la primera planta de la Facultade de Historia. “Recibimos peticiones de muchos museos, pero queríamos que lo cuadros se quedasen en Santiago. Ante la inexistencia de un lugar adecuado en Compostela, creímos que donde mejor estaban era a servicio de los estudiantes de la universidad”, cuenta el presidente, antes de explicar que “era una obligación moral cuidar del patrimonio que heredamos”.

Justamente a los jóvenes es a quienes buscan dirigirse los miembros de la Sociedad Económica. Fernando Barros, secretario de la institución, hace especial hincapié en la necesidad de inculcarles los valores propios de la Ilustración, unos principios que, según afirma, se perdieron y que se basan en la búsqueda del conocimiento mediante el empirismo, el uso de la razón y la crítica racional.

Se trata de algo que siempre estuvo en la base de las actuaciones de esta entidad y que recaen sobre su lema, “Socorrer enseñando”. Durante siglos, la entidad ha centrado su actividad en la formación del conjunto de los ciudadanos, aunque más especialmente de los menos pudientes.

El secretario señala que la asociación siempre se ha basado en el principio de subsidiariedad, esto es, ofrecer a la sociedad aquello que los poderes públicos no eran capaces de garantizar. “El conservatorio, por ejemplo, fue necesario en su momento para ofrecer una formación que no existía, pero hoy no tendría sentido que lo mantuviésemos, porque ya existen opciones públicas para quien quiera estudiar música. Al igual que tampoco tendría sentido seguir dando clases de mecanografía”, explica Loimil.

Así, destaca el proceso de modernización que ha experimentado la Real Sociedad Económica de Santiago. Hoy sus miembros ya no son senadores, no hacen parte de los altos círculos de la ciudad y cualquiera puede involucrarse en sus actividades. “Con el paso del tiempo estos privilegios se han quedado fuera de lugar”, señalan. Su objetivo, ahora, es mantener vivo el espíritu del saber y hacer un llamamiento a los compostelanos: “Somos una sociedad viva. Las cosas no tienen que ser malas por ser antiguas, pero hay que adaptarse a los tiempos”, concluye el presidente.

COMUNICADO Las 14 Sociedades Económicas de Amigos del País de España expresaban hace unos días sus condolencias por la víctimas de la covid a través de un comunicado y animaban a los representantes políticos a dejar de lado las diferencias ideológicas para trabajar en conjunto sobre los problemas comunes. “España tiene una carencia importantísima a la hora de gestionar la educación, el paro y las pensiones”, cuentan desde RSEAPS. La institución señala la necesidad de recuperar la influencia de la sociedad civil. Lamentan el sectarismo de la clase política que en ocasiones no presta atención a las grandes organizaciones sociales, que podrían contribuir positivamente a solucionar los problemas del país.

Por su parte, aseguran no tener capacidad para actuar sobre circunstancias económicas y sociales que se avecinan. Cuentan que en la actualidad “la única entidad que puede tener una influencia real es la Fundación Amancio Ortega” y que el papel de las sociedades económicas pasa, hoy en día, por “luchar para que la sociedad civil recupere la posición que ha perdido”.

Por último, hacen una llamada a la concordia y recuerdan la importancia de conocer y aprender de la historia. “Hay un antagonismo de bloques políticos que está generando una preocupante crispación social”, alertan, y animan a apostar por la unidad “para poder sobrellevar los problemas económicos y sociales que subyacen a esta crisis”.