Alquileres de hasta 5.000 euros ponen en jaque el ocio nocturno que sigue cerrado

“La mejor ayuda es poder trabajar en condiciones”. Así de contundente se mostró ayer Sergio Fernández, portavoz de la asociación de Pubs y Discotecas de Santiago y propietario del Século IX, al referirse a la línea de subvenciones que pondrá en marcha la Xunta para intentar salvar el sector del ocio nocturno.

“Toda ayuda es bien recibida, pero preferimos poder abrir con nuestro horario de noche habitual”, precisó el hostelero, que aclaró que esa es la principal razón por la que decidieron seguir adelante con la marcha de protesta prevista para hoy, desde San Lázaro hasta la sede de la Xunta, en San Caetano.

Además, en el caso de que les dejaran abrir por las noches, acatarían las restricciones particulares que el Ejecutivo gallego fuese imponiendo en cada ciudad, dependiendo de cómo sea la situación sanitaria.

Fernández insistió en que no entienden por qué se sigue afirmando que “el horario es un factor determinante para la transmisión del covid y no se tienen en cuenta las medidas preventivas que se puedan utilizar o no. El virus no sale más por la noche que por el día”, puntualizó.

Además, consideró que las restricciones en las aperturas de los locales está favoreciendo “la concentración de gente en determinadas horas, porque hay menos tiempo para estar en las terrazas o bares”, señaló.

Creen que la medida del cierre del ocio nocturno no ha sido efectiva y no solo no ha evitado la propagación del coronavirus, sino que ha disparado la celebración de botellones y fiestas privadas, en las que no hay ninguna medida de control. “Realmente, el riesgo está en los botellones y en las reuniones en los pisos, donde no se cumplen las normas de seguridad. En cambio en la hostelería se lleva un control a rajatabla”, sentenció Fernández.

Pone como ejemplo, lo ocurrido en la capital gallega con la llegada de los universitarios y la proliferación de fiestas en pisos. “Estuvimos dos meses advirtiéndolo. Los estudiantes son jóvenes y necesitan divertirse y si no pueden hacerlo en un pub, buscarán otra manera. Es cierto que los universitarios son cada vez más responsables, pero aún así, hay fiestas y botellones y si pudieran salir a los pubs y discotecas se divertirían cumpliendo con todas las medidas de seguridad”, señaló. Incluso opina que “si el ocio nocturno estuviera normalizado, la tarea de control por parte de la Policía sería más efectiva, porque solo tendría que acudir a aquellos locales en los que se detectase alguna irregularidad”, añadió Fernández.

La situación del sector es muy crítica, sobre todo, teniendo en cuenta que la mayoría tienen que hacer frente a unos alquileres bastante elevados, puesto que hay locales en la zona vieja que tienen mensualidades de hasta 5.000 euros.

En un primer momento, sobre todo durante la vigencia del estado de alarma “sí se llegaron a acuerdos con los propietarios de los bajos para reducir las rentas, pero ahora mismo muchos de esos acuerdos ya no tienen vigencia. Además, nosotros también entendemos la postura de los dueños, porque también necesitan esos ingresos para vivir”, comentan.

“Ahora mismo en Santiago solo está trabajando entre el cinco y el diez por ciento de los pubs, que tienen terraza o que se han acogido a la medida del Ayuntamiento que les permite trabajar de día, pero las discotecas están todas cerradas”, comentó.

Aún así, “los beneficios de caja son poquitos y son muchos los que temen un cierre de forma irreversible, porque hay que seguir pagando alquileres, luz, agua y seguridad social y a largo plazo se hace insostenible. Vemos un futuro muy negro”, indicó el portavoz de los Pubs y Discotecas de Santiago

De hecho, calcula que si las autoridades no les dejan reanudar su actividad normal, un 30 por ciento de los establecimientos de ocio nocturno de Compostela echará el cierre definitivo.

Chus Rodríguez, propietario de la conocida discoteca Ruta, es uno de los que ha cesado por completo su actividad, pero aún así comprende que “lo primero es la salud”. Se muestra partidario de llegar a acuerdos con el tema de los alquileres, así como del IBI del Ayuntamiento, “porque no es lógico que se tenga que pagar ese impuesto, cuando el local lleva ocho meses cerrado”. Sobre las rentas también entiende la postura de los caseros, “porque ellos tampoco tienen la culpa de haya una pandemia”, comentó el hostelero.

La caravana de protesta partirá de San Lázaro a las 11.30 horas y tiene prevista su llegada a San Caetano a las 12.00 horas, donde se hará “una sonora pitada para reclamar una mesa de diálogo con el sector, que marque una hoja de ruta”.

La Xunta trasladó a los empresarios del ocio nocturno un plan de reactivación del sector que incluirá ayudas para el alquiler, la celebración de conciertos y el mantenimiento del empleo en estos locales. Las medidas van dirigidas a los negocios que se vieron obligados a cerrar, y que continúan sin actividad a día de hoy.