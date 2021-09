Aluvión de abandonos en Bando

··· Debido a la llegada de tantos cachorros el Refugio no solo necesita adopciones, sino también casas de acogida que puedan darle los cuidados necesarios a la crías de perros y gatitos. Afortunadamente, según explicó Olalla García, durante la pandemia los ciudadanos se volcaron en este aspecto, aunque ahora, debido a que mucha gente está de vacaciones, cuesta un poco más encontrar hogares provisionales para los más pequeños.

··· La directora de Bando cree que el incremento de camadas de gatos en el Refugio se debe a que todavía los ciudadanos no están muy concienciados con la esterilización de los felinos. “A veces nos dicen que los gatos no son suyos y que simplemente los alimentan y que no les van a pagar la operación”, cuenta Olalla. Además, añade que “antes la gente pensaba que los gatos se podían valer por sí mismos y podían vivir perfectamente en la calle, pero ahora están más concienciados y si encuentran unos gatitos los traen al Refugio, cuando antes no se hacía”, dice. Afortunadamente, el incremento del número de felinos ha ido acompañado de un aumento de las adopciones de mininos, que cada vez tienen más adeptos. Los interesados en adoptar pueden llamar al 981 575957 ó al 646 492835 o escribir a refuxio@refuxio.gal.