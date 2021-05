Aluvión de quejas en las oficinas de Galeras: ‘infinitas’ trabas para agilizar cualquier gestión

Algunos usuarios denuncian que, pese a intentarlo hasta en varias jornadas consecutivas, no han podido contactar de forma telefónica con las oficinas del Concello en Galeras. En el caso concreto de un vecino, al que le han cobrado por duplicado el impuesto de circulación, indica que ha estado llamando varios días y “la línea siempre está ocupada”, con lo cual se ha visto obligado a acudir en persona para informar de lo que le había sucedido. Una vez en la oficina, señala que no le atendieron por no tener cita, pese a que este persona le comentó a las funcionarios que no había podido tramitarla debido a que no respondían al teléfono.

Finalmente, le dieron cita para dentro de diez días, con lo cual el proceso para reclamar el dinero se demorará todavía más, señala este compostelano, que no es el único que ha sufrido una situación de este tipo en los últimos meses. En este sentido, muchos ciudadanos, sobre todo tras el inicio de la pandemia, se quejan de que las oficinas, por ejemplo, de la Seguridad Social, han minimizado el servicio de atención al público, lo cual ha provocado el enfado de muchas personas, que, en algunos casos, acumulan varios meses pendientes para poder completar distintos trámites que tienen que efectuar.

Igualmente, otro vecino de Santiago señala que hace varios meses pagó, por error, el recibo del IBI en dos ocasiones, y pese a que ha pasado más de un año señala que todavía sigue esperando la devolución del dinero. En este sentido, apunta que no es al único que le ha pasado algo similar, puesto que también otro amigo suyo ha vivido una situación muy parecida, y tuvo que esperar casi 14 meses hasta que recibió la devolución.

Por otra parte, otro compostelano se llevó un buen susto al comprobar que le habían bloqueado la cuenta bancaria debido a que tenía varias multas sin pagar. Dice que cuando acudió a las oficinas municipales para demostrar que ya habían sido abonadas le trataron “fatal”, indicándole que volviera otro día con una cita tramitada, y se fue sin poder activar su cuenta. En este sentido, subraya que también le llamó la atención que había otras muchas personas reclamando una situación similar. Lo cierto es que en las últimas semanas este periódico ha recibido numerosas quejas de ciudadanos que critican la deficiente atención que reciben cuando acuden a efectuar alguna gestión relacionada con la acción municipal, y se encuentran con enormes dificultades para agilizar cualquier tipo de trámite.