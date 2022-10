Amal da inicio a sus sesiones de cine en el Teatro Principal

La Fundación Araguaney-Puente de Culturas dio ayer inicio a la vigésima edición de la Semana de Cine Euroárabe Amal 2022 en el Teatro Principal (rúa Nova, 21). Lo hizo con la charla inaugural 20 años de Amal: El mundo árabe para dummies, a cargo del cómico Pablo Meixe y el economista y militar retirado Jesús Núñez Villaverde y, tras el éxito de esta sesión de apertura, llega el turno protagonista para los cinco filmes que recoge el festival, cuyo público podrá disfrutar en un pase único cada día entre hoy y este viernes.

De tal forma, arrancó el festival con una charla en clave de humor durante la cual Meixe y Villaverde repasaron los acontecimientos más relevantes del mundo árabe en estas últimas dos décadas, desde los conceptos más básicos hasta la actualidad geopolítica. Mientras que la charla ganó un tono serio y didáctico a cargo de Jesús Núñez, quien guió la temática con apoyo visual, también hizo gala de su humor Pablo Meixe, que actuó como follonero, añadiendo las preguntas más incómodas al crisol de la conferencia. Así, el marcado contraste entre ambos ponentes añadió a esta sesión una carga de inesperabilidad que acompañó al incesante bamboleo entre los argumentos que lanzaban uno y otro, generando una atmósfera de lo más disfrutable para su entretenido público.

CARTELERA. La Semana de Cine Euroárabe AMAL 2022 prosigue mañana con la proyección de la primera película de la semana, a las 21:00 horas y también en el Teatro Principal. Los asistentes podrán visualizar el largometraje de ficción 1982, película en versión original con subtítulos en castellano y dirigida por el director Oualid Mouaness. El filme transporta al espectador al verano de 1982, el año que cambió el Líbano, y así la define su sinopsis del festival: “En las afueras de la capital, Beirut, la vida permanece en tensa calma mientras se escuchan explosiones y disparos. Con ese telón bélico de fondo, Wissam, un niño de 11 años, busca una oportunidad para confesarle su amor a una compañera de clase”.

El cineasta artífice de la cinta, Oualid Mouaness, nació en Liberia y se crio entre Monrovia y Beirut. Su carrera cinematográfica está ligada al cine, la publicidad y los vídeos musicales. Como se adelantaba, su primer largometraje como director fue este, 1982, película que acabaría siendo seleccionada para representar al Líbano en la 92ª edición de los Premios Óscar en 2020.

Mañana continuará el ciclo de cine con las restantes cuatro cintas (dos películas de ficción y dos documentales), que se podrán ver en un pase único por día, igualmente, a las 21.00 horas: mañana, el documental The Captains of Zaatari; el jueves, la película Farha; el viernes, el documental Mayor; y el sábado, la ficción You resemble me.

Las entradas, a la venta en Ataquilla.com, tienen un coste de 3 euros. Asimismo, los pases restantes se podrán adquirir en el despacho de billetes del propio Teatro Principal, una hora antes de cada proyección.