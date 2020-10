Amal presenta las mejores ‘pelis’ de cine árabe realizadas en 2020

La Fundación Araguaney-Puente de Culturas presentó ayer en el hotel Eurostars Araguaney la decimoctava edición de la Semana de Cine Euroárabe Amal. En el acto participaron el alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo; el secretario Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo; y el presidente de la fundación y director del certamen, Ghaleb Jaber Martínez. La semana de cine se celebrará entre los días 26 y 30 de octubre en el teatro Principal (rúa Nova, 21) de Santiago.

Además, se proyectarán cinco cintas –tres películas de ficción y dos documentales– que se podrán ver en un pase único por día a las 22.00 horas, con un aforo limitado aún pendiente de la decisión de la Xunta. Las entradas tendrán un coste de tres euros y estarán a la venta online en la taquilla de Abanca (https://entradas.abanca.com/es/). Las localidades restantes se podrán adquirir en el despacho de billetes del Principal, en horario de 18.00 a 22.00 horas.

Para garantizar las medidas de higiene, protección, aforo y acceso a la sala, se ha establecido un estricto protocolo por el que se recomienda comprar las entradas de forma anticipada en la taquilla online, usar siempre mascarilla y gel hidroalcohólico, mantener la distancia de seguridad, asistir a la proyección con antelación, utilizar el asiento asignado y entrar y salir de forma ordenada.

Con la mayoría de edad recién cumplida, Ghaleb Jaber Martínez explicó que este año el festival está viviendo una situación jamás imaginada, “en un escenario que nos ha obligado a todos y todas a cuestionarnos nuestras prioridades, expectativas y el rumbo hacia donde dirigíamos nuestras vidas”. A pesar de ser un año complicado, destacó que también es esperanzador por el esfuerzo realizado por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas por mantener sus actividades. Por la situación actual, indicó que el festival ha pasado de tener diez películas a cinco que encarnan lo “mejor del cine árabe del último año” y englobadas en dos claves: las historias femeninas y el humor.

Por su parte, Sánchez Bugallo destacó la constancia y empeño de la fundación por mantener sus actividades, entre ellas su “buque insignia”, Amal, “nun ano tan atípico no que aínda así se celebran os tres festivais máis importantes da cidade: Cortocircuíto, Amal e Cineuropa”.

Mientras, Anxo Lorenzo agradeció a la Fundación Araguaney-Puente de Culturas el esfuerzo por hacer posible este año la programación de Amal. La primera sesión será el lunes 26, a las 22.00 horas, con la película de ficción It must be heaven, cinta palestina dirigida por Elia Suleiman que, según Jaber Martínez, es uno de los máximos exponentes del cine palestino.