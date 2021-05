Amazon estrena una iniciativa para promocionar a artesanos de la Ruta

Santiago. Amazon.es presentó ayer The Handmade Tour: El Camino, un viaje hacia Santiago por diferentes rutas, de la mano de artesanos españoles: fotos y testimonios personales, de talleres y productos hechos a mano, con cuidado y mimo. Un total de siete artesanos repartidos en tres de las rutas jacobeas más famosas: el Camino Francés, el Camino del Norte y la Vía de la Plata participan en esta iniciativa, con paradas en localidades de Sevilla, Salamanca, La Rioja, Palencia, Asturias, Cantabria y Galicia.

Con esta segunda edición la compañía reafirma su apoyo y compromiso con la artesanía local con motivo del año Xacobeo. The Handmade Tour: El Camino es una iniciativa original de Amazon que pretende dar visibilidad a los productos locales y a la pasión de las pequeñas empresas que los crean. Desde ayer, todos pueden disfrutar en Amazon.es de The Handmade Tour: El Camino en www.amazon.es/thehandmadetourelcamino y conocer más de cerca a algunos de estos 2.000 artesanos españoles que venden sus productos en esta plataforma. “Invertimos millones de dólares cada año para ayudar a las pequeñas empresas de todo el mundo. Amazon Handmade se dedica a ayudar a crecer exitosamente a los negocios de nuestros artesanos. The Handmade Tour: El Camino es una gran oportunidad para mostrar todo el talento y el duro trabajo de estas pequeñas empresas”, declara Xavier Flamand, director de servicios a vendedores de Amazon en Europa. Tres rutas con siete paradas que representan la variada riqueza de la artesanía nacional. En el Camino Francés se encuentran Artesanía Villarramiel (Villarramiel, Palencia), dedicado a la marroquinería con cuero de la tierra, y ElyEli (Arnedo, La Rioja), que crea bolsos de piel hechos a mano. Mientras, en el Camino del Norte, se ubican de la papelería artesanal de Artpapel (Ganzo, Cantabria) y los juguetes educativos hechos en madera de Tuquinos (Gijón). En la Vía de la Plata, se localizan las creaciones de cerámica y la azulejería del siglo XVI de Tierra de Sevilla (Sevilla), y la cosmética natural de Sarabell Nature (Salamanca). Finalmente, en Galicia, Pau Decò Natural Design (Lugo), ofrece piezas decorativas. s. cuiña