Aplausos y fotos en la calle al paso de los trajes tradicionales

Tras dos años de restricciones, el traje gallego volvió a lucir ayer en todo su esplendor en la jornada dedicada a su exaltación y que convierte edición tras edición las calles compostelanas en un desfile de vistosos atuendos que repasan parte de la historia de Galicia a través de sus vestimentas.

Porque el Día do Traxe Galego, ligado desde hace décadas a las Fiestas del Apóstol, es ante todo un día para sacar del armario esas piezas antiguas conservadas con mimo y exhibirlas con orgullo, y una oportunidad única para ver la evolución del traje y compartir el espíritu festivo y las risas.

Todo eso quedó claro ayer en la 43 edición del Día do Traxe Galego, que recuperó su formato tradicional con desfiles, fotografiados por turistas y aplaudidos por vecinos y foráneos; exhibiciones seguidas con gran atención y la habitual recepción de la corporación municipal en el Pazo de Raxoi a los participantes.

Entre ellos, los miembros de la Asociación do Traxe Galego, organizadora de las actividades, con su presidenta, Pilar Astray, a la cabeza, acompañada por el resto de la directiva y muchos propietarios de trajes y amigos, que no dudaron en sumarse a la fiesta con piezas prestadas.

Todos ellos disfrutando intensamente “dunha das citas máis tradicionais e queridas das Festas do Apóstolo” tal y como afirmó el concejal Gonzalo Muíños, feliz de que este programa se recuperase al completo, tras dos años en formato reducido por la pandemia, y que volvió a la calle para reivindicar el traje gallego.

Así, la jornada se inició como es costumbre con la reunión de participantes en la Alameda, desde donde dio comienzo el desfile matinal que recorrió buena parte de la zona monumental, pasando por Porta Faxeira, rúa do Vilar, praza de Praterías, rúa da Conga, praza de Feixóo, rúa do Preguntoiro y praza de Cervantes, donde al gual que en Platerías se realizó una parada para que el público, entre los que había muchos peregrinos y turistas, disfrutasen de una actuación de grupos de gaiteiros y pandereteiros de la ATG.

A cointuación la comitiva se dirigió a la iglesia de San Paio de Antealtares, donde se celebró una misa y una ofrenda floral, para finalmente hacer la foto de familia en las escaleras de la praza da Quintana, antes de asistir a la recepción municipal de autoridades en el Pazo de Raxoi.

Ya por la tarde y en el Museo do Pobo Galego, se celebró como de costumbre el Certame de Traxes Tradicionais, donde los participantes desfilaron ante los miembros del jurado y posaron para una sesión fotográfica en el Claustro del Museo.

Y precisamente desde Bonaval, también como siempre, salió el último desfile de la jornada, con todas las personas participantes ataviadas con sus trajes tradicionales y acompañadas por el grupo de gaiteiros, recorriendo en esta ocasión la rúa de Bonaval, Casas Reais, praza de Cervantes, rúa do Preguntoiro, rúa da Conga y praza da Quintana, donde tuvo lugar la exhibición de los ttrajes presentados al certamen y la posterior entrega de premios a los ganadores, en una ceremonia en la que la asociación, creada en 1995, entregó sus correspondientes diplomas y medallas a las Socias de Honor de la entidad.

Todo ello en una jornada de fiesta que año tras año hace las delicias de los turistas que estos días visitan la ciudad, pero también la de todos los vecinos, tanto los que participan luciendo un traje como los que los admiran en vivo.

NOVEDAD. Este año y como novedad en su vuelta sin restricciones, el Día do Traxe Galego estrenó la Feira do vestir ‘De onte a hoxe’, que se desarrolló a lo largo de toda la jornada en la plaza de Mazarelos, donde no faltó el clásico photocall para que las personas que así lo deseasen se pudiesen sacar fotos con el traje tradicional, y que fue todo un éxito.

Además, en la misma plaza se pusieron en marcha actividades para todos los públicos, con talleres de costura, muestras de trajes tradicionales o pintura, y entre los que no faltó un obradoiro muy especial en el que los más pequeños aprendieron a realizar collares tradicionales en madera.

Al igual que en las últimas ediciones, el Día do Traxe Galego contó con el patrocinio de El Corte Inglés y Fixagal, así como con la colaboración del Concello de santiago.

ROSTROS CONOCIDOS. Precisamente y como muestra de ese apoyo, varios miembros de la corporación municipal se sumaron a la celebración ataviados con los trajes tradicionales, entre ellos el propio concejal de Fiestas, Gonzalo Muiño; y las concejalas Mercedes Rosón y Goretti Sanmartín, a los que también se sumó la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro.

Además y fieles a la cita, los exconcejales Xosé Baqueiro y Luis Toxo, acompañados por sus respectivas esposas, tomaron parte un año más en el desfile luciendo sus trajes tradicionales, al igual que muchos rostros conocidos de la ciudad.