Arranca el Talentia Summit con más de 15.000 plazas

El pasado año, más de 45.000 personas participaron en el Talentia Summit, la mayor feria de talento y empleo estatal que presenta programas de formación, ofertas laborales y unidad de desarrollo profesional, y que hoy inaugura una nueva edición ofertando más de 15.000 plazas en diferentes actividades para potenciar el talento de los asistentes.

Con un formato de feria virtual y un foro presencial, que contará el día 18 en el Edificio Fontán con la presencia de Pilar Alegría, ministra de Educación e Formación Profesional, el interés por Talentia Summit ya quedó patente con la apertura del plazo de inscripción en la web, registrándose “máis de 2.000 inscricións e actividades e 10.000 usuarios nas primeiras 24 horas”, tal y como señalaron esta misma semana el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo y el técnico de emprego Xavier Ferreiro.

Con una amplia oferta formativa y múltiples candidaturas para vacantes de empleo, Ferreiro indicó que “a procedencia das solicitudes é maioritariamente de Galicia, sobre todo de Santiago, (2113), A Coruña (1448), e Vigo (1297), pero tamén de fora, de Madrid (2041) e de Barcelona (308)”.

Además, desde el Concello destacaron el interés por la posibilidad que ofrece la Feria de Talentia Summit de programar videollamadas directas entre candidatos y empresas en busca de talento, confirmando que “nas primeiras horas da apertura da inscrición, xa quedaron rexistradas centos de reservas para citas de videochamadas entre candidatos-as e empresas participantes”.

Para el regidor compostelano, se trata de “ ofrecer unha vía máis próxima que achegue as compañías a futuros empregados e empregadas”, una nueva forma de “adaptarse á nova normalidade”.

ACTIVIDADES. Entre las principales actividades de la feria destaca la visita a los stands virtuales de empresas con ofertas de empleo activas y la reserva de citas por videoconferencia a modo de entrevista, pero también “aplicar as moitas ofertas de traballo abertas” y la labor de la unidad de desarrollo profesional, que tratará “atención, asesoría e seguemento de profesionais especialistas en diversas áreas”.

Además, tendrá especial importancia la formación, con un centenar de cursos online, “actividades formativas para realizar de forma 100% virtual”; 25 certificaciones oficiales, “principalmente títulos de idiomas, competencias dixitais, Scrum Master deseño gráfico e un curso avanzado de pilotaxe de drons”, y 38 cursos de formación en directo en aula virtual con tutor “en categorías como 3D e realidade virtual, marketing, novas tecnoloxías, orientación e emprego”, destacan sus promotores, que inciden también en la importancia de las webinars, “una serie de exposicións e charlas de empresas participantes na presente edición da feira”, que se desarrollará hasta el 26 de noviembre con un formato híbrido, tanto presencial como online.

FORO. Mención aparte merece el Foro Talentia 2021, tras las ediciones de 2019, con un Auditorio de Galicia lleno, y un 2020 con todo el público siguiendo el evento por streaming. En esta ocasión y con el Edificio Fontán de la CdC como escenario elegido, el foro estará presidido por Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional, y se celebrará el próximo jueves.

“Será una jornada con formato presencial, donde la seguridad estará reforzada implementando todas las medidas de higiene necesarias para garantizar su correcta celebración”, explican desde la organización, adelantando que como cada año, contará con la participación de empresarios y profesionales especializados en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, educación, márketing, recursos humanos y economía más relevantes en España, y especialmente en Galicia.

Entre los participantes figuran Elena Gil, Global Director of Product and Business Operations - Telefónica IoT & Big Data; David Meca, 28 veces Campeón del Mundo de Natación; Nancy Villanueva, CEO Iberia & Middle East de Interbrand; Carlos Ezquerro, CEO de Netex Learning; Clara Jiménez, directora de Innovación Accenture, Spain Innovation Lead; Pau Gacía, emprendedor. Innovator of the Year by MIT’s TR-35, y Emilio Froján, CEO & Co-founder de Velca.

Tampoco faltarán las artes escénicas y el talento artístico que traerán Javier López Jorge, María Victoria Jericó y Millán Abeledo Malheiro.