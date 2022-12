As Cancelas aposta pola sostibilidade con ‘Smartway’

Santiago. As Cancelas súmase ao proxecto de mobilidade sostible Smartway, enmarcado dentro do Smartiago, que pretende transformar Santiago nunha cidade intelixente. A través desta aplicación búscase favorecer o desprazamento urbano sostible e fomentar os valores de coidado do medio ambiente. Debido ó reto de compatibilizar a mobilidade e o transporte sostible, a clave é facelo mediante a tecnoloxía e o compromiso da poboación. Por iso, a través da aplicación SmartWay Smartiago, As Cancelas funcionará como punto de recollida para algún dos premios do proxecto e os usuarios tan só terán que acumular roteiros, dirixirse ao complexo e trocar os seus puntos escaneando o código QR que facilitarán dende o Punto de Atención ao Cliente do centro. s.g.