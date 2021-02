Asamblea de los ‘placeiros’ de Abastos con el rechazo a la peatonalización de fondo

Periódicamente, los placeiros del Mercado de Abastos celebran sus asambleas para tratar diferentes temas que les afectan, y la de ayer, estuvo muy marcada por el rechazo conjunto a la peatonalización realizada en las inmediaciones de la Praza. Así, en el acta del día de la reunión celebrada ayer, a la que asistió medio centenar de personas, figuraba el Informe acerca da proposta por parte do Concello de Santiago da peatonalización do Arco de Mazarelos e inmediacións. Asimismo, también se trató la propuesta de la cooperativa de vendedores para la instalación de un establecimiento de alimentación en la zona. En este sentido, ten los últimos meses ha habido críticas de los vendedores de la Praza de Abastos que temen que esa peatonalización completa les aleje clientela. Algo que Raxoi ha negado asegurando que la mayor parte de los usuarios no acude en coche a la Praza.

“A Praza son 120 negocios que non viven do casco histórico, no que non vive demasiada xente, vivimos de Santiago e comarca. E cando un vén a comprar aquí vai cargada. De feito a Policía decididu adiantar a zona ORA, con duración limitada, para que houbese rotación. Necesitamos esa zona, e necesitaríamos moita máis”, explicó la gerente del Mercado, Marta Rey, cuando comenzó la peatonalización. Asimismo, en ese momento desmintieron las declaraciones del Concello que insistía en que la mayor parte de los compradores no van en coche al Mercado. A esto hay que sumar la cantidad de gente mayor que acude a realizar sus compras.

La peatonalización de esa zona del casco viejo comenzó como prueba piloto por las tardes durante el mes de diciembre. Sin embargo, el plan pasa por encaminarse a una peatonalización total con la consiguiente supresión de las plazas de ORA y de carga y descarga existentes, con excepciones para transportistas durante unos minutos.