Así quedará la rúa García Lorca: habrá carril bici y enchufes para vehículos ‘eco’

El gobierno local de Santiago acaba de presentar a los vecinos del barrio de Vite el proyecto de reurbanización de la rúa García Lorca. El concejal de Obras, Javier Fernández, se desplazó hace unos días hasta el barrio compostelano para explicar el plan y enseñar al vecindario los planos y las imágenes virtuales de cómo quedará la calle tras la obra. Como adelantó EL CORREO, los trabajos cuentan con una partida de 1,1 millones de euros contemplada en el presupuesto. La intervención no solo afectará a la fisionomía de la calle, sino que también se renovarán todas las redes de suministros, por lo que habrá que levantar el terreno. “La obra podría durar incluso tres años, pero el resultado va a ser el de una calle completamente nueva en la que no será necesario actuar durante décadas, que es de lo que se trata”, comenta el edil, que detalla que se sustituirán las canalizaciones de pluviales, la red de abastecimiento de agua y también las conexiones eléctricas.

Según se desprende del boceto que se le hizo llegar a los vecinos, la renovada rúa García Lorca incluirá pasos de peatones elevados, además de 14 puntos de carga de vehículos eléctricos, más cuatro de movilidad reducida. También se prevé la eliminación de la antigua fuente, que lleva muchos años sin funcionar y se ha convertido en un punto donde se acumula suciedad.

Por otro lado, la actuación se centrará en una mejora de la accesibilidad. En este sentido, se eliminarán peldaños de varias zonas, que se tratarán de salvar con estructuras que faciliten la accesibilidad; también se construirán nuevas rampas en los diferentes accesos; se rebajarán las aceras, que actualmente se elevan hasta 70 centímetros en algunos tramos; al tiempo que se dará continuidad a algunos tramos de acera que están desconectados en la actualidad. Asimismo, se instalarán barandillas en algunas zonas y se renovará todo el pavimento y el mobiliario. Por último, se hará un carril bicil a lo largo de toda la calle, en el marco del plan del Concello para seguir tejiendo la ciudad

“O obxectivo xeral do proxecto é a reurbanización da rúa de García Lorca, consistindo, basicamente, en dous aspectos fundamentais: a mellora das condicións de accesibilidade e, por outra banda, a substitución e renovación das instalacións urbanas”, comenta Javier Fernández, antes de apuntar que “a actuación deberá centrarse no espazo público, de forma que resolva as dificultades e obstáculos actuais seguindo os criterios de accesibilidade universal actuais”.

Con esto, añade que “potenciaranse os percorridos peonís lonxitudinais e transversais, ampliando e dándolle continuidade ás beirarrúas”. A la vez, avanza que también se potenciará “o espazo público, xerando novos espazos de estancia e de relación. Na praza de Celso Emilio Ferreiro eliminaranse os aparcadoiros da curva para levalos cara diante e favorecer os espazos peonís”. Así se pretende satisfacer la demanda de los vecinos, que desde hace mucho tiempo reclaman mejoras en la calle.