Aumentan los peregrinos y turistas que llegan a la ciudad cada fin de semana

Santiago. El recorrido de una etapa del Camino de Santiago, concretamente la que va desde O Pedrouzo a Compostela, puso fin a la iniciativa Camiño á Empregabilidade, lanzada por la Consellería de Emprego e Igualdade, y que fue todo un éxito.

Una caminata de 20 kilómetros, en la que alumnado del programa pudo compartir sus conocimientos y experiencias hasta su llegada a la praza do Obradoiro, donde aprovecharon para hacerse fotos para el recuerdo tras cinco horas caminando.

Esta iniciativa se enmarca en el programa Galicia Aula Dixital que tiene por objeto acercar las políticas de empleo en Galicia a los grupos especialmente vulnerables en el mercado laboral, como son, en este caso, los menores de 30 años y, también, los mayores de 45 años.

El curso Rumbo á Empregabilidade prtende además, según la Xunta, “impulsar as posibilidades de obter un emprego”, recordando que tuvieron una afluencia que “superou as estimacións previstas, con máis de 200 alumnos e alumnas inscritas”.

Fuentes de la Consellería de Emprego e Igualdade señalaron que el programa “tiña por obxectivo chegar á mocidade menor de 30 anos sen emprego e foi impartido tanto en liña como de xeito presencial”, procurando “a cualificación en comunicación activa e a profundización das competencias en ferramentas TIC para a mellora en empregabilidade dos e das participantes, ademais da elaboración dun plan de acción personalizado para a procura de emprego”, y que todos los inscritos contaron con la tutela de un mentor “cun seguimento axustado a cada un”.

“A capacitación e a formación continua no eido do traballo é unha das nosas vías de acción prioritarias”, inciden desde la Consellería, que ha destinado más de 72 millones a varios programas en este ámbito, “cun 3,3 % máis de investimento ca no 2020, favorecendo un ecosistema laboral máis seguro e con maior empregabilidade en Galicia”, tal y como señalan. a.i.s.