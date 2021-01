Avenida de Vilagarcía: obras urgentes para ‘maquillar’ un proyecto ruinoso

Las obras de reurbanización llevadas a cabo en 2018 en la avenida de Vilagarcía son un claro ejemplo de ineficacia en inversión pública. La reapertura de la calle se produjo en diciembre de ese año, y en poco más de dos ejercicios la zona presenta un estado lamentable, impropio de un espacio en el que se apostaba, tal y como anunció entonces el equipo de gobierno de Compostela Aberta, con Martiño Noriega a la cabeza, por “humanizar a rúa, mellorando a súa accesibilidade e a súa habitabilidade”. La inversión superó los 360.000 €, y el responsable del departamento de Obras, Rafa Peña, anticipaba que “cando a actuación estea executada, a avenida de Vilagarcía será unha zona máis amable para os peóns, grazas á redución do espazo destinado aos vehículos, tanto no que ten que ver cos carrís de circulación como coas áreas de estacionamento”.

Nada que ver con lo que ha pasado, puesto que ya desde el inicio de los trabajos los vecinos entendían que las modificaciones en la calle no respondían a las necesidades que demandan los residentes en esta zona de la ciudad. “Vanse crear espazos de descanso para as persoas e introducirase vexetación para mellorar as condicións ambientais da rúa”, subrayaban desde el gobierno local, cuando en realidad el tipo de mobiliario que se ha instalado en la calle “para nada ayuda a que los vecinos utilicen estos nuevos espacios”, apuntan los ciudadanos que normalmente pasan por esta calle.

Tal es el estado de abandono que evidencia la avenida de Vilagarcía que el actual concejal de Obras, Javier Fernández, señala que en los próximos días se llevará a cabo un plan de acondicionamiento. Incluirá la sustitución de los bancos, que en apenas dos años ya están muy deteriorados, y con un diseño bastante incómodo. Además, Fernández avanzó que se eliminarán los tacos de madera que se colocaron en las aceras de esta calle y se cortará la maleza que se han instalado en el entorno.

En este sentido, el edil compostelano admitió que el proyecto fue, desde el inicio, un auténtico despropósito. “Es evidente que la calle está en muy mal estado, y por eso vamos a actuar en la zona”, afirma el responsable de Obras del Concello de Santiago, quien recuerda que, ya desde el inicio, el desarrollo de los trabajos fue especialmente complicado. De hecho, fue necesario levantar las aceras para solucionar distintos problemas que afectaban al estado del firme, y también se repararon diversos fallos en el pavimento de la calzada.

La reurbanización de esta zona, muy esperada por los vecinos, sufrió varios retrasos porque la actuación fuera adjudicada en el mandato del PP sin haber solicitado el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio, preceptivo por ser una calle situada en el Camino Portugués. Y posteriormente fue necesario, ya con Compostela Aberta al frente de Raxoi, modificar el proyecto en dos ocasiones, una a petición de Patrimonio y otra de la Deputación, que financió los trabajos.