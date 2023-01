Bajan la condena por el “sí es sí” a un taxista que violó a una clienta

Un taxista de Santiago condenado por agredir sexualmente a una joven clienta ha visto reducida en un año su pena por parte del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) en virtud de la reforma de la ley de garantía integral de la libertad sexual, tal y como informó ayer el citado órgano judicial. La sala de lo Civil y Penal del TSXG acordó así, en virtud de la reciente modificación legislativa,¡ conocida como del sí es sí, reducir a nueve años la sentencia de diez años de cárcel impuesta el pasado agosto por la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña.

El taxista, de 43 años, fue condenado por agredir a un clienta de 19 años la madrugada del 8 de marzo de 2018 tras desviarse de la ruta inicial y aprovecharse de que se había quedado dormida.

Los magistrados del TSXG han desestimado el recurso presentado por el condenado al considerar que “la tesis de las relaciones sexuales consentidas carece del mínimo sustento que permita llegar a una conclusión de signo diferente al de la sentencia”. Según dicha resolución, la declaración de la víctima es de una credibilidad suficientemente “verosímil y persistente” y una psicóloga corroboró que “no hay fabulación o exageraciones”.

De acuerdo a lo señalado en la primera sentencia, con fecha de 29 de julio de 2022, los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de marzo de 2018. La joven se subió a la parte trasera del taxi en el que trabajaba el condenado, que en aquella fecha contaba con 43 años de edad, en el centro de la ciudad. Los magistrados consideran probado que el hombre, “aprovechándose de la circunstancia de que se quedó adormilada durante el trayecto de apenas cinco minutos de duración”, desvió su trayectoria al llegar a la zona de Galeras y “desconectó el localizador del vehículo”. Acto seguido, de acuerdo con el relato probado, condujo “hacia una zona no determinada, situada a las afueras de la ciudad, oscura, carente de iluminación artificial y sin viviendas cercanas a la vista”.

Así, el hombre se valió de estas circunstancias, así como de que previamente había cogido el teléfono de la víctima del asiento trasero, para bajarse del coche, introducirse en la parte trasera del vehículo y cometer la agresión sexual. En ese momento, subraya el tribunal, la joven estaba “paralizada por la situación de terror que estaba viviendo ante la imposibilidad de pedir ayuda y el miedo a lo que pudiera sucederle”. Entonces, el acusado aprovechó “para ponerse un preservativo y, en contra de la voluntad de la joven, penetrarla vaginalmente, ante lo cual ella comenzó a llorar pidiéndole que parara”.

Al finalizar, el taxista volvió al asiento del conductor, le devolvió el móvil y condujo hasta el domicilio de la joven, que fue todo el trayecto “llorando”. Cuando llegó a casa, la chica llamó un amigo y, tras relatarle la violación, le pidió que acudiese.

Los magistrados describían en la sentencia del pasado julio que no solo se trató de una relación sexual no consentida, sino que se cometió “mediante la intimidación empleada por el acusado, aprovechándose de unas circunstancias buscadas con la finalidad de generar un estado de terror en la víctima, que la dejaron paralizada y sin posibilidad de reacción”. Además, destacan la veracidad del testimonio de la víctima, porque contó “de modo persistente, convincente y sin contradicciones” a lo largo de todo el procedimiento lo ocurrido la madrugada del día 8 de marzo de 2018. “La descripción de los hechos que hace no solo es consistente y coherente, sino que concuerda con todos los restantes medios”, destacaba la Sala, al tiempo que añadía que la versión de la víctima está corroborada “por el testimonio de las personas que estuvieron con ella inmediatamente después de los hechos, por las lesiones físicas que presentaba y por la huella psíquica” reflejada en un informe pericial psicológico. También es lo que concuerda con los datos del recorrido realizado por el taxi aquella noche.

El acusado, por su parte, sostuvo durante el juicio que la relación sexual había sido consentida y que se la había propuesto la joven. Sin embargo, los magistrados hacen hincapié en que su versión “resulta bastante poco creíble” y “presenta rasgos más propios de una ficción que de la realidad”. “No solo ha resultado incoherente e increíble, sino que su relato no se corresponde temporalmente con los datos objetivados en la causa”, insistían.

Asimismo, los magistrados de la Audiencia reprochan especialmente en este auto que el condenado estaba “desempeñando un servicio público como es el de taxi que, precisamente, genera una sensación de confianza y seguridad en quien lo utiliza, especialmente por la noche”.