Baños de nostalgia bien dosificados

Mucho se ha hablado en los últimos meses, debido a la pandemia, de las dificultades que han tenido numerosos escolares para seguir desde sus casas las clases on line organizadas por colegios e institutos. No todos los hogares cuentan con ordenadores y no todos los chavales, ni mucho menos, tienen a su disposición un portátil durante todo el día. Está bien que se tratase el problema y que las administraciones se moviesen para facilitar computadoras a las familias menos favorecidas, pero en esa oportuna ofensiva social volvieron a quedar descolgados quienes más han sufrido el confinamiento y los efectos de la pandemia.

Se trata de las personas mayores, especialmente de aquellas que, por edad y/o falta de medios, se quedaron descolgadas de las nuevas tecnologías y son incapaces de superar la llamada brecha digital. ¿Quién se ha preocupado hasta ahora de los abuelos que no saben manejar la banca electrónica, que hacer la declaración de la renta vía Internet les suena a chino y no tienen ni repajolera idea de hacer un pedido on line en el supermercado? Casi nadie lo ha hecho, y por eso ahora los jubilados no digitalizados tienen que aguantar colas desesperantes -e indignantes- ante las entidades bancarias, la agencia tributaria y mil oficinas en las que, al contrario que en los aviones, no dejan entrar en tropel aunque lleves mascarilla. Curiosidades de la era covid.