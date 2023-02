BNG de Santiago no ve “éticamente bueno” que Bugallo “oculte información”

La portavoz municipal del BNG de Santiago, Goretti Sanmartín, ha criticado que “ocultar información cuando se hacen preguntas orales” en el pleno sobre el expediente de Desproi que, ha asegurado, “el alcalde conoce”, “no es éticamente bueno ni positivo”.

Así ha respondido la portavoz nacionalista después de que el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, tras las críticas del BNG que lo acusaba de “ocultar” información por no mencionar la deuda tributaria de la empresa en el pleno en el que ella formuló una interpelación que no incluía esta pregunta por escrito, aunque sí de viva voz, señalara que las interpelaciones en el pleno deben contar con las preguntas a realizar por escrito.

Para Sanmartín, esta respuesta del regidor compostelano no es “éticamente bueno ni positivo” y ha recalcado que había otras cuestiones que no aparecían por escrito como, por ejemplo, “la referencia a que no había licencia de actividad de esa nave”, algo que, ha añadido, “se contestó en pleno por diversos concejales haciendo gestos diciendo que sí había licencia”.

En esta línea, Goretti Sanmartín ha insistido en que “la verdad es otra” y la nave “nunca llegó a tramitar la licencia de actividad después de que se solicitara en el año 2012”, pero “quedó guardada en un cajón y ahora resulta que está concedida por silencio administrativo”.

Sin embargo, la portavoz municipal del BNG sí se ha mostrado satisfecha con el anuncio de Bugallo de que estudia trasladar este expediente a la Fiscalía. “Es de lo único de lo que nos tenemos que alegrar”, ha aseverado antes de afirmar que “es evidente que (la Fiscalía) es quien tiene que poner los puntos sobre las íes y decir qué pasó alrededor de este caso, de esta licitación de esta nave, y saber qué responsabilidades hay”.

A pesar de esto, “independientemente de lo que diga la Fiscalía”, Sanmartín ha valorado que “existen responsabilidades políticas”, entre ellas, “el silencio cómplice de quien tiene información y no la ofrece”. “Se pregunte por escrito o oralmente”, ha reprochado.

En este sentido, ha recordado que el alcalde introduce “muchas veces” cuestiones que no están por escrito o “que no vienen a cuento” como argumentación en los debates.

“Una vez más vemos como el gobierno socialista no dice la verdad cuando no cuenta respecto de la licencia de actividad lo que ocurriera. No existía esa licencia y ahora buscan como siempre alguna manera de justificar cómo se mueven en esas irregularidades administrativas claras; resulta que ahora por silencio administrativo ya se puede dar por hecho que existe esa licencia de actividad”, ha censurado Sanmartín.

Asimismo, la nacionalista ha insistido en que se trata de “un verdadero escándalo”, “un error tras otro” que ahora Bugallo “no tiene más que reconocer después de llevar semanas ocultándoselo al conjunto de la población”.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.