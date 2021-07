Borja Verea: “La inversión del Real Patronato es una gran noticia; significa un antes y un después para Santiago”

COMPOSTELA. Borja Verea, presidente de los populares compostelanos, calificó de “intenso” este fin de semana del Apóstol y resaltó el “ambiente increíble y la vitalidad que se pudo ver por las calles”, donde se va recuperando el pulso, destacando la buena noticia que esto supone “para la hostelería y para nuestro comercio, después de unos meses tan dramáticos”. Además, Verea hizo alusión a la reunión del Real Patronato, “el hecho diferencial de este Apóstol con la presencia del rey Felipe VI y con el anuncio de 281 millones de inversión para Santiago para los próximos 10 años, y que son una gran noticia”. En palabras del diputado popular, “si se cumplen estos anuncios y estos programas de inversiones, el Consorcio de Santiago va a ser el auténtico motor de transformación de la ciudad con una capacidad de inversión de prácticamente 30 millones al año”. Pero afirmó que “todos esperamos que no sean simplemente unas promesas que después puedan quedar en papel mojado porque la ciudad de Santiago se merece entrar en la agenda de inversiones del Gobierno”. No obstante, Verea insistió en que la noticia es muy buena. “Si este anuncio de 30 millones al año a través del Consorcio es real, va a ser un antes y un después para Santiago, una auténtica transformación, con todos estos proyectos ambiciosos que se están presentando”, afirmó el presidente del PP de Santiago, quien insistió también en la importancia de que “esta gran noticia no se quede en expectativas, en anuncios y promesas porque ya sabemos que las grandes expectativas también pueden generar grandes frustraciones, y Santiago después de tantos años de parálisis se merece estas inversiones”, subrayó. Por otra parte, Verea lamentó “en estos dos años hay pocas obras o inversiones que haya ejecutado el ayuntamiento, una de ellas es precisamente la reforma de Concheiros”, y “ahí están los resultados”, añadió. ECG