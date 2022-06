Borja Verea le solicitará a Bugallo explicaciones sobre la gestión de su gobierno

Borja Verea, presidente de los populares compostelanos y diputado autonómico, solicitó ayer una reunión con el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, con el fin de tratar los asuntos urgentes que están paralizando la ciudad.

Tras ganar el congreso local celebrado a mediados de mayo, Borja Verea renovó su liderazgo al frente del Partido Popular en la ciudad. Como presidente del principal partido de la oposición, para Verea “é necesario unha primeira reunión co alcalde para analizar os temas urxentes que o actual goberno local non é quen de sacar adiante”. El diputado compostelano le trasladará al alcalde una lista de propuestas con el objetivo de que sean atendidas por el regidor, “xa que son asuntos de interese xeral e que deberían de estar xa solucionados”.

Entre las necesidades que le planteará Borja Verea, destacarán temas como la “máis que urxente baixada de impostos municipais, tendo en conta que é necesario axudar a unha veciñanza que está padecendo unha suba no prezo de todos os produtos básicos”, alza de precios agravada por las políticas del partido socialista, lo que está haciendo que los ciudadanos, entre ellos los compostelanos, sean cada día más pobres.

Asimismo, Verea insistirá en la importancia de recuperar las relaciones institucionales con la Xunta de Galicia, muy desgastadas por la mala gestión del ayuntamiento en temas clave como el aparcamiento junto al Hospital Clínico o las sendas peatonales y ciclistas, así como la ampliación del suelo industrial. “Santiago merece que o seu alcalde se deixe de liortas e abandone a política con minúsculas, debe poñerse a traballar para liderar as solucións; ninguén lle cre xa que a culpa é sempre dos outros”.

Insistirá, por lo tanto, el presidente popular en que “o goberno municipal debe traballar para acadar solucións inmediatas ao aparcamento do Hospital Clínico e para deixar de obstaculizar o Plan de Sendas Peonís de 10 km que lle propón a Xunta de Galicia”. Otra cuestión que generó problemas con la Xunta de Galicia es “o grave deterioro no servizo público de taxis en Santiago, onde o propio presidente autonómico tivo que recordarlle ao alcalde que a competencia é municipal”, un inconvinte que, de no poner solución de forma ágil, puede convertirse en un grave problema en las próximas semanas.

También pedirá explicaciones por la situación del antiguo hospital de Galeras y preguntará por la plataforma de Mallou. Además, exigirá agilizar el liquidación a proveedores “xa que somos a cidade que máis tarde e peor paga as súas facturas, moitas a autónomos e empresas compostelás” y por lo tanto “solucionar o colapso na xestión administrativa e económica da cidade”; con ejemplos recientes como las casi 50 entidades deportivas que aún tienen pendiente el cobro de las subvenciones correspondientes la esta temporada que está a punto de finalizar “poñendo en risco todo o deporte base do curso que vén na cidade no que participan máis de 5.000 rapaces”, algo que, para Verea, debería preocupar al ayuntamiento.