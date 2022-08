Borja Verea: “Llevamos en nuestro ADN proteger y cuidar a los peregrinos”

El líder de los populares compostelanos, Borja Verea, defendió ayer un modelo de ciudad que da la bienvenida a todos los peregrinos y que considera inherente a Santiago “desde hace siglos”. Asimismo, el candidato de la oposición a la alcaldía se refirió a la necesidad de buscar un “turismo equilibrado” en el que los ciudadanos “diferencien entre los viajeros y peregrinos que llevan siglos visitando nuestra ciudad y los visitantes, puntuales, que no son respetuosos con Compostela”.

En esta línea, Verea afirmó que “Santiago nació para recibir peregrinos” y que “los que nacimos aquí, en Compostela, e incluso los que llevan años viviendo en la ciudad, llevamos en nuestro ADN que tenemos que proteger y cuidar a los peregrinos, como se lleva haciendo desde hace siglos”. En este sentido, anunció que considera bienvenidos en Santiago a todos los peregrinos pero procurando siempre un equilibrio que, considera Verea, no se encuentra en los objetivos del gobierno local para la ciudad cuando “es el primero que debería buscarlo y liderarlo”.

PEREGRINAJE. Verea también hizo referencia al debate surgido la semana pasada a raíz de la visita de los 12.000 jóvenes peregrinos que durante cuatro días se quedaron en Santiago. En este sentido, Verea lamentó que el alcalde “no saliera a defender a la ciudad ni la esencia de Compostela”, añadiendo que “al Bugallo de hace 15 años no le pasaría lo que le está pasando. Tiene a sus socios atacando a los peregrinos o atacando directamente al turismo y no hay ningún tipo de respuesta por parte del principal responsable público de la ciudad”. No obstante, respecto a los casos de visitantes puntuales que no respetan la ciudad, el popular valoró que Raxoi escuchara su propuesta “de que la Praza do Obradoiro no podía ser un gran comedor público y que había que respetar el patrimonio, y vemos que ahí la Policía Local empezó a actuar”.

Por otro lado, enfatizó el líder popular su intención de “dignificarnos a la altura que se dignifican las principales ciudades europeas”, denunciando inacción por parte del Concello “ante los ataques”, afirmó, que estuvo recibiendo la ciudad “y nuestros peregrinos”. Por último, añadió que “cualquier visitante que llega a la ciudad, y lo sabemos los que somos de aquí, se convierte automáticamente en nuestro peregrino”.

“Llevo 42 años viendo a peregrinos traer alegría y riqueza a la ciudad”, afirmó Verea, “y los que ahora mismo quieren transformar la esencia de Compostela tendrán que explicarlo”, porque “los compostelanos de siempre, que nacemos aquí, sabemos que tenemos el deber de proteger y cuidar a los peregrinos, y no entendemos la ciudad de otro modo”. Quiso también diferenciar los eventos puntuales, como estas jornadas con 12.000 peregrinos, o como las de O Son do Camiño, “que generó riqueza pero también generó algún inconveniente”, de otros periodos a los que “estamos acostumbrados, como en el 2004, cuando vinieron 30.000 chicos, por no hablar del año 89, que trajo medio millón de jóvenes de todo el mundo”.

EQUILIBRIO. Verea reafirmó que Santiago da la bienvenida a todos los peregrinos y que “hay que trabajar en ese equilibrio, algo que deben liderar los reponsables públicos”, porque “aquí hay un problema clave y es que no hay un modelo de ciudad y simplemente se trabaja por inercia”, y lamentó que “los actuales gobernantes no proponen qué Santiago quieren para dentro de 15 años”. Un problema que, considera el líder popular, “hace 15 o 20 años no sobrepasaría al alcalde Bugallo como lo está sobrepasando ahora”.

Por último, Verea habló sobre la propuesta de su partido de cara a la primavera de 2023: “Apostamos por un turismo donde todos tienen cabida, y las medidas hay que activarlas desde la propia administración local, como un pacto entre hoteles, viviendas de uso turístico y albergues para mejorar la planta hotelera y reconducir el modelo residencial de la ciudad, o medidas administrativas y fiscales para repercutir toda esa riqueza después en Compostela”. Así como “una programación cultural de nivel, a la vanguardia, que recupere el dinamismo de la ciudad y atraiga a ese turismo de calidad que siempre tuvo Santiago”.