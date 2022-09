Bugallo contradice a Caballero: Santiago no recibe dinero de la Xunta para vuelos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, no se cansa de pregonar a los cuatro vientos que el éxito de Lavacolla y la desgracia de Peinador se deben al dinero que la terminal compostelana recibe de la Xunta de Galicia para la financiación de plazas de avión. Una afirmación que su homólogo de Santiago, el también socialista Xosé Sánchez Bugallo, quiere desmentir con rotundidad. En declaraciones a EL CORREO, el alcalde de Santiago aseguró ayer que “Lavacolla no recibe ni un solo euro de la Xunta desde hace como mínimo diez años”. En este sentido, a él le consta que el aeropuerto compostelano percibió por última vez una partida de la administración autonómica para convenios con aerolíneas en 2009. “No sé si hubo alguna aportación durante el gobierno del PP, pero desde 2012 hasta ahora no ha habido ninguna. Eso está bien claro”, señala.

En este sentido, reconoce que en este momento la única administración que tiene habilitada una partida para acuerdos con las compañías aéreas es el Concello de Santiago. La cifra, detalla el alcalde, asciende a 1,2 millones de euros anuales, a los que hay que sumar otros trescientos mil que se destinan a la prestación de otros servicios en las instalaciones aeroportuarias.

El regidor de la capital comenta que la Xunta estuvo aportando dinero para financiar plazas de avión entre 2004 y 2008, con un millón de euros anuales, pero “en 2009, el último año que yo sé con certeza que puso dinero, ya bajó la partida a 600.000 euros”.

“Me sorprende que Abel Caballero siga insistiendo con este argumento, cuando no es verdad que la Xunta esté poniendo dinero para vuelos en Lavacolla”, incide el alcalde, antes de hacer hincapié en que “el Ayuntamiento de Santiago pone para vuelos un tercio de lo que ponen los concellos de Vigo y A Coruña en sus respectivos aeropuertos, mientras que el número de pasajeros de Lavacolla es el triple que el de Peinador y Alvedro”.

El primer edil ha destacado los excelentes datos que ha registrado la terminal de Rosalía de Castro en lo que va de año. “Santiago mueve ya más del 64 % de los usuarios de los tres aeropuertos gallegos; y por encima del 90 % del tráfico de mercancías”, unas cifras que, para el alcalde, “consolidan Lavacolla como el principal aeropuerto de Galicia”.

Las previsiones que se manejan para la temporada de otoño-invierno son también buenas, por lo que estima que la terminal continuará por la senda del crecimiento.

Una señal de que es muy probable que se cumplan las previsiones que maneja el Concello es la ambiciosa programación para otoño e invierno que acaba de lanzar Ryanair, la aerolínea con mayor actividad en la terminal compostelana. Tal y como adelantó EL CORREO, la compañía de bajo coste irlandesa ofrecerá este invierno en la capital gallega un total de 21 rutas. Anuncia como novedad el mantenimiento de los destinos que ha lanzado este verano. Así permanecerán en la parrilla Burdeos, Bruselas Charleroi, Dublín, Edimburgo, Marsella, Memmingen y Paris Beauvais, que se suman a Londres-Stansted, Milán- Bérgamo y Bolonia, hasta sumar diez conexiones internacionales y once en territorio español. Habrá conexión directa de Ryanair con seis países.

“Este ejercicio hemos incrementado un 22 % el número de rutas con respecto a 2021; y calculamos que en 2023 registraremos un 60 % de pasajeros más que en 2019, justo antes de la pandemia, pasando de un millón a superar 1,65 millones de clientes en Santiago”, detalla Elena Cabrera, portavoz de Ryanair en España y Portugal.

SIN LA MISMA SUERTE. Por su parte, Peinador no ha gozado de la misma suerte. Mientras la apuesta de Ryanair ha sido fuerte en Lavacolla, la terminal de Vigo perderá la única conexión operada por esta compañía (Barcelona) en la temporada baja. Así, a partir de octubre ofrecerá tan solo cinco rutas y todas nacionales (Madrid, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria y Tenerife) frente a las catorce que llegó a operar el pasado mes de agosto.

BALANCE. El portal especializado Aeronoticiario SCQ confirma los datos ofrecidos por el alcalde y se adelanta a la hora de afirmar que Santiago avanza hacia los tres millones de pasajeros, la barrera que se desea superar desde hace muchos años. “La terminal de Lavacolla sigue liderando el tráfico aéreo. En agosto acaparó el 64,1 % de cuota de mercado frente al 19,53 % del aeropuerto de Vigo y el 16,6 % que obtuvo el aeropuerto de A Coruña. En cuanto al acumulado en los ocho primeros meses del año, el reparto de cuota de mercado no varía mucho: el aeropuerto de Santiago supera ya el 64,35 %, el de Vigo obtiene el 18 % y A Coruña se sitúa en el 17,5 %”, explica la publicación.

En agosto, el último mes del que se tienen datos, Lavacolla ha vuelto a pulverizar otro récord histórico, ya que ha alcanzado 374.867 usuarios, según los datos ofrecidos por Aena. “Un dato histórico, sin matices, que coloca al aeropuerto Rosalía de Castro por encima de los 2.120.000 pasajeros en ocho meses y que confirma la tendencia que lo llevará a sobrepasar los tres millones por primera vez en su historia al finalizar el presente ejercicio”, sostiene el Aeronoticiario SCQ en un análisis reciente.