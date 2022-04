Bugallo descarta un cambio de ubicación de la planta de Mallou

Durante la sesión plenaria de ayer, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, defendió la ubicación de la plataforma logística de mercancías en la parcela dotacional IA-8, incluida en el sector de suelo urbanizable de Mallou SUD-1. Las razones argumentadas por el alcalde fueron las condiciones de conectividad y cercanía con los puntos de distribución; y el hecho de que ya esté en marcha “a expropiación necesaria para completar a parcela; e a tramitación do Plan Especial necesaria para poder acometer a actuación”.

En su intervención, el alcalde destacó al respecto de la plataforma que hay “que ter en conta un escenario diferente”, puesto que “a publicación do BOE do 26 de abril esíxenos que para o día 15 de xuño deba estar iniciado o proceso de licitación do 80 % do investimento da infraestrutura”, lo cual imposibilita el cambio de emplazamiento para este proyecto. La elección de otra localización, recordó el regidor, “podería supor perder os case catro millóns de axuda preconcedidos polo Ministerio de Transportes, a través dos fondos Next Generation, ao ampliar os prazos de tramitación”.

LUGAR ESTRATÉGICO. Sánchez Bugallo explicó también que la elección de la parcela de Mallou se dio a raíz de poseer “unhas condicións extraordinarias, desde o punto de vista loxístico, pola súa conectividade coas autoestradas e pola súa cercanía, cunha distancia dunha escasa milla co casco histórico”. El terreno, expropiado por propio requerimiento del propietario, posee 12.000 metros de área “e unha capacidade de edificación importante, de máis de 9.000 metros cadrados”, remarcó el alcalde.

Actualmente, se está llevando a cabo la expropiación complementaria para la construcción de los accesos y la tramitación del Plan Especial necesario para comenzar la construcción “de la que esperamos tenga la aprobación definitiva en el próximo mes de septiembre”, puntualizó. Finalmente, el alcalde explicó que “no ano 2022 se completarán todos os procesos de contratación, en 2023 e 2024 se procederá á construcción da plataforma loxística e en 2025 deberá empezar a ser operativa”. Además, concretó, “será necesario empezar a tramitar unha ordenanza de circulación que regule o funcionamento deste servizo e do reparto, e unha segunda ordenanza que regule as zonas de baixas emisións, unha vez se publique o decreto lei correspondente”.