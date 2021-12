Bugallo insta a luchar “sin desfallecer” ante la covid en la Ofrenda al Apóstol

Santiago. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha instado a todos a seguir “luchando sin desfallecer” ante la pandemia de la covid-19 y ha apelado a la responsabilidad individual porque la solución comienza “en cada uno” y no solo en las medidas restrictivas, según ha dicho en la ofrenda al Apóstol Santiago.

Así, se ha dirigido a las personas que han decidido no vacunarse, a las que ha hecho una petición específica, porque su libertad individual “no debe poner en riesgo la salud del resto de la ciudadanía ni comprometer la viabilidad del sistema sanitario”, ha advertido.

Durante el acto de Traslación de los restos del Apóstol, este jueves en la catedral de Santiago, en el que ha ejercido como delegado regio, ha solicitado al santo que guíe a los gobernantes para que acierten en sus decisiones y “hagan prevalecer siempre el interés general sobre cualquier otra consideración”.

Y ha pedido ir “todos juntos, codo con codo” para vencer ante este “desafío” porque la solución también depende de cada uno. “Estamos obligados a actuar con responsabilidad individual sin fiar únicamente un resultado satisfactorio a las medidas restrictivas establecidas por las autoridades competentes”, ha considerado.

Bugallo ha pedido que el patrón de España y de Galicia cuide “especialmente” de los sanitarios, que cuidan a su vez del resto de la población y ha tenido un recuerdo para los fallecidos por la pandemia y sus familiares y amigos, así como para los trabajadores de Alcoa, que han firmado hoy en Santiago el acuerdo con la empresa.

Se ha dirigido al Apóstol en este momento “difícil y desasosegante” que se produce cuando ya parecía que la covid “era cosa del pasado” y ha recordado que hace un año se iniciaba la vacunación contra esta enfermedad y hoy más del 80 % de la población española y casi el 90 % de la gallega está vacunada.

Pero también ha señalado que aún quedan “muchos que no están vacunados”, algunos porque viven en países en los que no tienen acceso a las vacunas, por lo que ha reclamado no olvidarse de ellos ya que es una “obligación moral”.

Bugallo ha emplazado a no olvidarse tampoco de la necesaria recuperación económica, para lo que ha destacado el “gran incentivo y apoyo” que debe ser el fondo europeo de reconstrucción, así como la prolongación del Año Santo en 2022, convencido de que será “un acicate más” para superar la difícil situación causada por la pandemia.

Tras agradecer al papa Francisco esta ampliación del Xacobeo más allá del año 2021, ha asegurado que la ciudad de Santiago está preparada y recibirá a todos los visitantes y peregrinos “con los brazos abiertos”.

Tampoco se ha olvidado de las secuelas psicológicas de la pandemia, a las que hay que estar “muy atentos y destinar los recursos necesarios” para hacerles frente.

Así mismo, ha pedido no abandonar otros problemas que quedaron en segundo plano, como la violencia machista, que debe ser erradicada y ante la que no se puede “mirar para otro lado”, o el desempleo, la lucha contra el cambio climático o la erradicación de la pobreza y la desigualdad económica.

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, en su homilía de respuesta, ha instado a “recuperar la confianza” en medio de la crisis sanitaria, económica “y psicológica” actual, ya que la desconfianza hace “inviable” la convivencia, y la sospecha y el miedo “permiten sobrevivir pero empequeñecen”.

“No podemos construir una sociedad diferente con gente indiferente y hay problemas que no pueden resolverse sin la aportación del pensamiento religioso”, ha proclamado Barrio, quien ha considerado urgente recuperar “el sentido de la vida”, así como “la visión de futuro, la corresponsabilidad y la fraternidad”.

Por su parte, Bugallo ha situado como “ejemplo de lo fructífera que resulta la colaboración institucional entre administraciones y entre lo público y lo privado” las obras de rehabilitación de la catedral compostelana, tras las que se reabrió el templo precisamente hace un año, en esta misma ceremonia.

Una ceremonia que se celebra todos los 30 de diciembre en la catedral en recuerdo del supuesto traslado de los restos de Santiago el Mayor desde el puerto de Jaffa (Jerusalén) hasta Galicia, donde la leyenda cuenta que fueron desembarcados en Iria Flavia.

En esta celebración, que se inició en la Praza del Obradoiro con una parada militar antes de la misa, el alcalde ha estado acompañado por la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto a varios miembros del Gobierno gallego y otras autoridades.

Del acto ha estado ausente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha limitado su actividad pública desde hace unos días tras ser contacto estrecho de un positivo de covid