Bugallo no se plantea “ni como hipótesis” trasladar las fiestas de la Alameda

Habrá que esperar los dieciocho meses de plazo previstos para la elaboración del Plan Director de la Alameda, pero el alcalde, Sánchez Bugallo, ya adelantó ayer que las atracciones festivas seguirán allí, y que no se plantea su traslado “ni como hipótesis”.

El documento que acaba de sacar a concurso el Consorcio de la Ciudad de Santiago estudiará la situación en la que se encuentra esta zona verde, propondrá soluciones para los problemas que se detecten y regulará los usos de este espacio.

De esta forma, explicó que es posible que se establezcan una serie de restricciones a la hora de utilizar el parque en las fiestas de la Ascensión y del Apóstol, pero que el recinto seguirá ocupando el lugar central en las celebraciones como hizo a lo largo de los siglos hasta que la pandemia obligó a restringir las concentraciones de personas.

Aludió al caso de otras ciudades en las que se planteó un traslado fuera de los espacios monumentales para garantizar la conservación de los mismos, pero consideró que eso había supuesto una pérdida de la esencia de estas celebraciones.

En este sentido, destacó que la decisión de llevarse los fuegos del Apóstol de la plaza do Obradoiro había supuesto un trago muy difícil, y que solo la prohibición de lanzarlos desde la cubierta de la Catedral, y los enormes daños que ocasionaba en el tejado del pazo de Raxoi lo habían obligado a optar por buscar otras zonas de la ciudad donde la pólvora y el fuego no dañaran el patrimonio.

De esta forma, dejó claro que tanto las atracciones feriales como los tradicionales puestos de alimentación seguirán instalados en la carballeira de Santa Susana, siempre con las debidas medidas de protección del patrimonio.

El Consorcio de la Ciudad de Santiago anunció la pasada semana la apertura del proceso de contratación de un Plan Director para el parque que englobe también el tratamiento de los entronques del mismo con el resto del casco urbano, tanto con la zona monumental como con el Campus Vida.

Las empresas tienen de plazo hasta el próximo diecisiete de noviembre para presentar sus ofertas, y disponen de un plazo máximo de dieciocho meses para elaborar el documento tanto en lo que se refiere al análisis de la situación como a las posibles soluciones de los problemas que se detecten y los usos que puede acoger el recinto.

El plan, que estará dirigido por arquitectos de la Oficina de Rehabilitación del Consorcio, cuenta con un presupuesto de 158.721 euros, y está recogido en la estrategia plurianual del Consorcio para los años 2021-2023.

Este espacio verde está catalogado como “xardín histórico”, y entre los objetivos del documento que ahora se procederá a elaborar figura “a preservación, recuperación e posta en valor do patrimonio de Santiago de Compostela, no relativo a rehabilitación, mantemento e recuperación urbanas. Nesta liña, no eixo Parques e xardíns, anel verde, sendas fluviais e Camiños de Santiago inclúese a redacción do futuro Plan Director da Alameda”.