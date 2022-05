Bugallo quiere evitar un fracaso colectivo con el plan Peleteiro

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, valoró ayer las modificaciones incluidas por la propietaria de los terrenos del antiguo colegio Peleteiro en la propuesta para el futuro uso de esta gran parcela del Ensanche compostelano y pidió “responsabilidad” al resto de fuerzas del consistorio para poder resolver este asunto. En palabras de Bugallo, sería “un fracaso colectivo para la representación ciudadana” que no se desbloquease este proyecto, que tras los últimos cambios, asegura, “recoge en parte” las peticiones de los vecinos de la zona y amplía de 13 a 17 metros la conexión de la futura plaza interior con la rúa República Arxentina.

“Todos debemos ser responsables y conscientes de la responsabilidad que tenemos”, advirtió el regidor de la capital gallega, que dijo estar “sorprendido” con “la actitud del PP en este tema”. Bugallo tachó de “incomprensible que una formación con ocho concejales se coloque de perfil, como si no fuese con ellos, cuando es un tema troncal y fundamental para la ciudad”. Asimismo, al grupo municipal de Compostela Aberta le dijo que espera que antepongan el interés general “por encima de cualquier otro objetivo”, dado que “la mayoría de la sociedad no entendería que este proyecto no saliese adelante”.

La empresa propietaria de los terrenos solicitó que la actuación en los mismos se lleve al pleno ordinario del próximo 31 de mayo para ser autorizada. En este sentido, Bugallo alertó de que “la propiedad puede exigir sus derechos reconocidos a través del plan general de ordenación municipal” y de que el ayuntamiento “debe otorgar esa licencia si se pide, al ser una norma de obligado cumplimiento”.

El alcalde de Santiago también quiso destacar el trabajo realizado en estos “quince meses de conversaciones” a través de la comisión mixta creada a este efecto con las partes implicadas y manifestó que, en todo caso, continuarán sus esfuerzos por alcanzar “un punto de encuentro” entre ellas.

La propiedad de la parcela de Peleteiro propuso ampliar la entrada desde República Arxentina, tal y como le reclama la comisión mixta constituida para evaluar este proyecto. El regidor señaló que “fue una reunión muy positiva e interesante”, en la que “la propiedad, acogiendo las peticiones que le fueron formuladas, hace una propuesta que, desde nuestro punto de vista, mejora la propuesta anterior, aunque va en la misma dirección”.

Esta nueva propuesta consiste en la ampliación de la conexión entre la calle de República Arxentina, la futura plaza y San Pedro de Mezonzo, “que pasaría de 13 metros a 17 metros de ancho”. Así, se convertiría “en la calle más ancha del Ensanche, con un metro más que Xeneral Pardiñas, tres más que República Arxentina o 5 más que Alfredo Brañas”.

Además, “hacen una propuesta de convertir en un acceso soportalado una parte del edificio, de tal manera que en realidad serían 32 metros de entrada: 17 al aire libre y 15 bajo soportales”, explicó Bugallo. Esto se consigue “suprimiendo la planta baja y primera de buena parte del edificio, y quedaría con una altura de 8 metros, varios más que los de la Rúa do Vilar y más amplios”.

De tal forma, apuntó el primer edil que la empresa ha solicitado que se lleve el tema a pleno el día 31 y se resuelva. Por parte de las asociaciones también hay “unanimidad” para que se apruebe “ya”.