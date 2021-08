Bugallo recibe a Tiago Barbosa, candidato do PS

Santiago. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, recibiu onte a Tiago Barbosa Ribeiro, o candidato do PS, o Partido Socialista portugués, a alcaldía da Cámara Municipal do Porto. No encontro estiveron presentes Luis Alves, director da Agência Nacional ERASMUS+ JA, e Xoán Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico. Tiago Barbosa naceu en Porto en 1983, cidade na que vive. Licenciado en Socioloxía, con especialización en Traballo e Organizacións pola Universidade do Porto, onde se posgraduou en Xestión. Deputado na Asamblea Municipal de Porto e coordinador dos deputados socialistas na Comisión de Traballo e Seguranza Social. ecg