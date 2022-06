Bugallo surfea las postreras olas de una legislatura triste a la espera de las urnas

··· De aquí al paso por las urnas en mayo de 2023, Bugallo se comportará como el boxeador que en los últimos asaltos sabe que tiene la pelea ganada a los puntos. No arriesgará con golpes de efecto tan exagerados que no pueda controlar, por si acaso se le vuelven en contra, y dejará pasar los días como un avión en un plácido aterrizaje. En el PP, en cambio, cada jornada será un mundo, pues tienen líder nuevo (Borja Verea) y tendrán que pasearlo bien durante todo el verano para que lo conozca el vecindario. Y a partir de septiembre, programarán nueve meses de desgaste continuo a un Gobierno que procurará no entrarle al trapo. Compostela Aberta, por su parte, está casi obligada a intensificar cada una de las partes del doble papel que jugó hasta ahora: será más dura con el alcalde, pero le interesa reforzar también su rol institucional para lucirla imprescindibilidad de sus votos. Y el Bloque, la opción con más posibilidades de crecimiento, también se dejará ir un poco al estilo Bugallo, consciente de la buena acogida que su trabajo tuvo ya entre la ciudadanía. Y si, al final, su candidata, Goretti Sanmartín, sorpasa a CA y con ella suma más ediles que el PSOE, hasta podría pedir la alcaldía.