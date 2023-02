Bugallo valora remitir directamente el expediente de Desproi a la Fiscalía

··· El alcalde de Santiago también se refirió ayer a las críticas formuladas por la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, que acusó al gobierno local de “ocultar” información por no mencionar la deuda tributaria en el pleno tras una pregunta de viva voz, que no estaba registrada por escrito. Apuntó que el reglamento del pleno es “muy amplio y generoso” y permite un amplio número de intervenciones, pero que existen “mecanismos de control” que implican “deberes” para los ediles. Entre las obligaciones, apuntó Bugallo, está el hecho de que las interpelaciones cuenten con las preguntas a realizar por escrito, que deben de ser respondidas “en siete minutos”. “No da para abrir nuevos temas”, señaló el alcalde, que añadió que “la concejala formuló ocho preguntas –en el pleno del 26– y las ocho le fueron contestadas. Bugallo también habló de la comparecencia solicitada por la oposición y que debe sustentarse en el próximo pleno, a finales de este mes. No obstante, señaló que la intención es comparecer en el “primer pleno que se celebre”, que podría ser uno extraordinario la próxima semana.