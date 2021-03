Bugallo ve "inevitable" someter as contas a unha cuestión de confianza se PP e CA non as apoian

O goberno local de Santiago de Compostela ve "inevitable" someter a aprobación dos orzamentos municipais para o ano 2021 a unha cuestión de confianza no pleno da corporación se os grupos que poden facilitar a súa aprobación, Partido Popular e Compostela Aberta, non se abren a apoialos.

Así o dixo o alcalde santiagués, Xosé Sánchez Bugallo, nunha rolda de prensa ofrecida este venres na que acusou a PP e CA de non realizar "ningunha proposta concreta" desde que o goberno local, rexido en minoría polo PSOE, trasladoulles hai un mes a súa proposta de orzamentos.

Os socialistas, con 10 edís nunha corporación de 25, están dispostos a acudir a unha cuestión de confianza para aprobar os orzamentos se "os grupos que dispoñen da maioría suficiente para facilitar a súa aprobación" non se abren á iso.

A mensaxe do alcalde ha ir dirixido ao PP, con oito concelleiros, e Compostela Aberta, que dispón de cinco actas na corporación; aos que convida a presentar propostas "concretas" para negociar a súa inclusión no proxecto de contas e así contar cos seus votos no pleno.

En todo caso, Bugallo sinalou que a intención do goberno local é cumprir co calendario para levar a pleno os orzamentos que, se non existe o "apoio necesario" para que saian aprobados polos mecanismos ordinarios, serán sometidos a unha cuestión de confianza "por responsabilidade cos veciños".

"Esta unidade de acción que teñen para o non, a ver se a teñen para o si", dixo o rexedor sobre a postura de PP e CA, á vez que convidou ao BNG a "reflexionar" sobre a "representatividade" que ten nunha corporación na que dispón de dous edís, cuxo apoio ás contas do goberno sería insuficiente para sacalas adiante.

No entanto, o alcalde abriu a porta a modificar o calendario previsto en aras de buscar o entendemento con PP e CA, pero cre "inadmisible" que o goberno municipal "por inacción permitise a prolongación" dunha situación, a falta de orzamentos para o exercicio, que "está a ter consecuencias".

"En todo caso, o que ninguén poderá negar é que fomos absolutamente claros desde o minuto uno e todo o mundo sabe a que aterse", apostilou Sánchez Bugallo.

AXUDAS A HOSTALARÍA

Por outra banda, o primeiro edil compostelán sinalou que confían en iniciar a finais deste mes de marzo o pago das axudas ao comercio, a hostalaría e o sector cultura, tendo en conta que o pasado xoves quedou asinado o acordo coa Deputación da Coruña para un programa de apoios económicos que se eleva a 900.000 euros (medio millón de fondos provinciais e os restantes das arcas municipais).

Para iniciar o pago das axudas, Bugallo sinalou que deben cumprirse como trámite previo a aprobación da liquidación dos orzamentos de 2020, un requisito contable que o goberno local prevé resolver dentro da primeira quincena do mes de marzo.

Cuestionado sobre as denuncias de certos negocios da hostalaría que sinalan a existencia de problemas nos pagos das axudas, Bugallo dixo que "non" ten "constancia" de que as contías que perciben "son erróneas".

SANTIAGO. EUROPA PRESS