CA y BNG abandonan el pleno y Bugallo aprueba de ‘carambola’ el presupuesto

“Ao alcalde gústalle xogar no límite, correr riscos, como un kamikaze que se mete na autoestrada en sentido inverso e culpa os coches que van no sentido da marcha”. Son palabras de Goretti Sanmartín, portavoz del BNG, cuyo grupo decidió ayer abandonar el pleno de los presupuestos. “O BNG levaba desde setembro de 2020 a demandar que se iniciase o proceso de elaboración dos Orzamentos, para ter en conta as peticións da veciñanza e de sectores afectados pola crise da COVID-19, mais a proposta do PSOE non incluíu diversas medidas que se reclamaban nin se abriu un prazo de negociación cos grupos municipais antes do Pleno para a súa aprobación”, explicó la nacionalista, que quiso lanzar un mensaje al gobierno local: “Non poden continuar xogando ao conto de que se non aprobamos o orzamento non hai axudas nin vai poder facerse isto ou aquilo, porque os cartos son diñeiro público, de todas as santiaguesas, de todos os santiagueses, non prebendas que reparte Mr. Marshall”, afirmó. Con esto, concluyó que “esta actitude do alcalde é inconcibíbel nestes momentos en que a veciñanza e os sectores máis castigados pola crise reclaman entendemento e responsabilidade por parte das súas persoas representantes no Concello de Santiago”. Las dos ediles del BNG abandonaron la sesión antes de la votación.