‘Camiños creativos’ será la exposición más grande del Xacobeo 2021-2022

La Xunta de Galicia, a través de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, colabora con una treintena de museos y colecciones de ocho países europeos para la que será la gran exposición internacional con la que el Gobierno gallego despedirá dos años de Xacobeo: Camiños creativos. La muestra, que se inaugura este mes de noviembre en el Museo Centro Gaiás, explora la relación entre arte y movimiento y está comisariada por la conservadora del Holburne Museum en Bath (Reino Unido), la gallega Monserrat Pis Marcos.

Camiños creativos será una de las principales citas expositivas de este otoño en España, exhibiendo en Compostela un centenar de obras de prestigiosas instituciones museísticas y colecciones privadas de diferentes puntos de Europa. Entre ellas podemos destacar la Galería Ufizzi (Palazzo Pitti) de Florencia, la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary de Viena, el LIMA de Amsterdam, el Museo Fabre de Montpellier, los británicos The Courtauld Gallery, Holburne Museum, el British Library, el danés Kunsten Museum of Modern Art de Aalborg; y el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Carmen Thyssen de Málaga —entre otros muchos—.

En total, serán una treintena de instituciones —12 de ellas extranjeras— de Reino Unido, Holanda, Bélgica, Austria, Dinamarca, Italia, Francia y España, con una aportación también destacada de artistas e instituciones museísticas gallegas.

Del siglo XVIII hasta la actualidad. La relación entre movimiento y arte y como el desplazamiento a pie se integra como agente determinante del proceso creador, son las claves temáticas que articulan una muestra que incluirá obras de grandes maestros de la pintura, destacados nombres de la fotografía y también una antología de reconocidas figuras del arte contemporáneo más actual.

Escultura, audiovisual e instalaciones completarán un recorrido por el arte desde el siglo XVIII hasta la actualidad, en el que no faltarán tampoco nombres de creadores gallegos.

La exposición Camiños creativos cuenta además con la colaboración de artistas tanto gallegos como nacionales e internacionales con vínculos en el contexto gallego que crean o adaptan piezas específicamente para este proyecto expositivo e incluirá obras en las que la participación del público, de una manera lúdica e interactiva, tendrá un papel protagonista.

Comisariado. Camiños creativos está comisariada por Monserrat Pis Marcos (Santiago de Compostela, 1983), historiadora del arte, profesional de museos y comisaria de exposiciones. Cuenta con un máster en Comisariado de Museos de Arte por The Courtauld Institute of Art (Londres) y un máster en Gestión de Bienes Culturales (Palazzo Spinelli, Istituto per´l arte e il restauro, Florencia), y además posee una trayectoria profesional de más de una década al servicio de instituciones museísticas y culturales, tanto nacionales como internacionales. Actualmente trabaja como conservadora y comisaria en The Holburne Museum, de Bath (Reino Unido) y previamente desarrolló las mismas funciones en el Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich Reino Unido, durante cuatro años, desde 2016 hasta 2020.