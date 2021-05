Caos: el tiempo de respuesta del 091 se ralentiza a quince minutos de media

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) denuncia que se “perdieron 6.000 llamadas” al 091 desde la unificación en la sede de A Coruña y avisa de la falta de “calidad” del servicio. “Desde el primer momento anticipamos una problemática que a día de hoy es una realidad, se están perdiendo llamadas al 091”, aseguró ayer el portavoz del sindicato en Galicia, Roberto González. Asimismo, incidió en que no es un servicio de calidad como el que se pretende, ya que presenta “múltiples deficiencias” desde que se puso en funcionamiento la centralización del 091 en A Coruña.

Toda estas valoraciones se producen después de la llamada al 091 que por dos ocasiones realizó un comerciante de la rúa do Vilar, víctima de un atraco, y que terminó derivada en Madrid, y tras la que diez minutos después llegó la Policía al lugar de los hechos.

En este sentido, el SUP señala que desde el pasado 8 de marzo se recibieron 25.000 llamadas de tres ciudades y se perdieron 6.000, un dato que supone “prácticamente el 25% de las recibidas”. En concreto, indica que no pueden ser atendidas a causa de la “falta de recursos” y porque “la infraestructura no fue la adecuada”. “Aún no se comenzaron las obras para ampliar la sala del 091 en A Coruña”, indicó.

Roberto González señaló que aunque por cada turno trabajan cuatro agentes, en ocasiones, “llegan a estar solo tres”, una cifra que han contextualizado exponiendo que “desde Ourense reciben 2.000 llamadas al mes, desde Lugo 2.500 y un poco menos de 10.000 de la provincia de A Coruña”.

Asimismo, han hecho saber que desconocen cuántas de esas llamadas “perdidas” fueron “por un tema urgente” y, por ello, solicitan una auditoría. “El servicio a día de hoy es deficiente y pedimos una auditoría. Muchas de esas llamadas puede que no tengan importancia o una necesidad urgente pero otras son urgentes y necesitan respuesta inmediata”, esgrimió el portavoz del sindicato en Galicia.

En cuanto al tiempo de respuesta, reclaman que antes la media era de dos a tres minutos mientras que ahora “llega incluso a quince minutos”, y el de acción, “depende” de las patrullas disponibles en ese momento. A pesar de todo, González, tras la reunión que mantuvo con integrantes del PP de Ourense, destacó el “gran esfuerzo” que realizan los operadores de A Coruña que tienen que “atender varias ciudades con pocos recursos”.