Cardioloxía e Neuroloxía do CHUS, os mellores de España

O Centro de Saúde de A Estrada e os Servizos de Cardioloxía e Neuroloxía da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza foron novamente recoñecidos como os mellores de España na XVII edición dos prestixiosos premios Best in Class (BIC), no que aspectos como a calidade asistencial, a innovación e a atención ao doente dos traballadores foron puntos clave para a condecoración.

Ademais, o CHUS ven de sumar outro recoñecemento ao ser, unha vez máis, distinguido no eido nacional polo seu labor e compromiso medioambiental ao ser elixido como un dos dez hospitais nacionais con as propostas máis ambiciosas en materia de descarbonización. A homenaxe tivo lugar nunha xornada organizada por Ecodes e trátase do segundo recoñecemento nacional que acada este ano a Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza polo seu labor neste eido.

PREMIOS DE PRESTIXIO. Os premios Best in Class (BIC), promovidos anualmente polo diario de información sanitaria Gaceta Médica e a cátedra de Innovación e xestión sanitaria da Universidad Rey Juan Carlos, pretenden “promover a calidade asistencial nos hospitais e centros de saúde”. Estes premios buscan, polo tanto, recoñecer publicamente ao mellor centro de Atención Primaria, hospital e servizos e unidades estatais, tanto públicos coma privados, que buscan a excelencia na atención que lle prestan aos seus pacientes.

A concesión dos premios baséase na puntuación obtida polos candidatos co Índice de Calidade Asistencial ao Paciente (ICAP), que se establece a partir da análise multivariable dos indicadores de calidade recollidos nos cuestionarios de autoavaliación cumprimentados polos hospitais e centros de atención primaria.

RECOÑECEMENTO E EXCELENCIA. O CHUS foi considerado un dos cinco mellores hospitais de España de Alta Complexidade, mentres que conta con nove servizos ou unidades considerados tamén entre os 5 mellores no eido nacional: a Unidade de Esclerose Múltiple, Medicina Preventiva e Saúde Pública, Medicina Intensiva (Reanimación), Farmacia Hospitalaria en Oncoloxía, Pneumoloxía, Oncoloxía, Investigación en Oncoloxía, Patoloxía Dixestiva e Reumatoloxía.

Así mesmo, cabe destacar que a Unidade de Infectoloxía Pediátrica recibiu un recoñecemento-premio de ‘Excelencia Cinco Estrelas’, unha mención especial por ter resultado elixida a mellor de España nas últimas catro edicións.

O traballo desenvolvido polos profesionais da área sanitaria de Santiago e Barbanza conta cunha longa tradición de recoñecementos e premios, entre os que suma agora o segundo recoñecemento a nivel nacional polo seu compromiso ambiental.