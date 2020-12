Carlos Núñez será un dos protagonistas do acto de apertura da Porta Santa

A cerimonia de apertura da Porta Santa este xoves 31 de decembro contará coa participación do gaiteiro Carlos Núñez, quen, ademais de tocar tanto no interior como no exterior da Catedral de Santiago, funcionará como "condutor" na estrea dun vídeo documental no que participa unha trintena de artistas para dar a benvida ao Xacobeo 2021.

Ademais, o compositor Juan Durán (Premio dá Cultura Galega 2013 e Premio Reina Sofía de Composición 2018) escribiu un conxunto de pezas para acompañar os actos de apertura. Para iso, contou cun coro, voz solista, órgano e un quinteto de metais.

Este bloque de obras contén dúas fanfarrias, unha para o inicio do acto e outra para a apertura da Porta Santa, así como distintoscantos litúrxicos, entre os que destaca de maneira especial o motete 'Sae dá túa terra, o Apóstol espérate', lema do Ano Santo 2021, do que o compositor se serve para escribir unha gran obra polifónica.

Este encargo e a súa execución forman parte das accións incluídas nun convenio subscrito coa Axencia de Turismo de Galicia, segundo informa a Catedral compostelá.

Pola súa banda, a responsable de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentou nun acto no Pazo de Raxoi o vídeo documental no que participan unha trintena de artistas, entre eles Iván Ferreiro, Xabier Díaz, Tanxugueiras, Amaral, Julio Iglesias, Rozalén e Alejandro Sanz.

PERCORRIDO MUSICAL

Da produtora Ollo Vivo, percorre "desde a música máis acestral até a máis pop" e avanza dun "ritmo máis lento até o final", no que Castro esperou que aos asistentes ao acto apetézalles bailar, "aínda que sexa cada un no seu sitio", dadas as circunstancias ante a pandemia do coronavirus.

Xunto á Praza da Quintana e o Obradoiro, un total de 16 países confirmaron a retransmisión deste vídeo a través das súas oficinas de turismo, de modo que se poderá ver, por exemplo, nunha pantalla instalada no Duomo de Milán, e tamén en Bruxelas e na Haia.

Pero o obxectivo é que "miles de cidadáns" de "todo o mundo" poidan seguir esta cerimonia, vía 'streaming', a través de internet, para dar a benvida ao Ano Santo 2021.

O acto dará comezo ás 16,30 horas e ao redor das 19,00 horas proxectarase o vídeo documental protagonizado por uns 30 artistas musicais e feito "con moito agarimo".

O obxectivo é "romper as fronteiras nestes tempos de distanciamento" e facilitar que o espectador "se saiba preto de Galicia", segundo subliñou a titular de Turismo.

"PREPARADOS" PARA UN ANO SANTO "SEGURO"

Esta "primeira proposta audiovisual e musical" dará arranque así ao "primeiro día" dun ano no que a Xunta convida "a todos a camiñar a Galicia", nun Xacobeo "diferente" pero "seguro".

"Estamos preparados e durante este nove meses fixemos o estudo (...) Toda esa formación está a se celebrar nestes momentos para que todos os peregrinos sentan da mellor maneira o máis seguros posible", expuxo, antes de apelar ao seguro posto en marcha polo Goberno galego ante a covid-19.

Neste sentido, tamén asegurou estar "preparados" se hai prórroga do Ano Santo, tendo en conta que, entre outras cuestións, as desgravacións fiscais chegan até setembro de 2022. "Estariamos encantados", dixo.

