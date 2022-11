Carta abierta de Natalia Fernández,

Natalia Fernández, hija única del recordado poeta y pintor Eugenio Granell, cuya obra se expuso en alguno de los más acreditados museos del mundo, ha enviado a EL CORREO GALLEGO desde Washington -ciudad en la que reside- una carta en la que renuncia a continuar ejerciendo la presidencia de su fundación en Santiago. La ofrecemos en su literalidad a nuestros lectores por lo que representa de testimonio vivo en un asunto no exento de polémica:

“Amigos y conocidos en Santiago, esta carta a todos es para hacerles saber que dejo la dirección de la Fundación Eugenio Granell. Llevo muchos años trabajando allí y lo he hecho con mucha ilusión. Sé que he hecho una buena labor, pues se nos conoce en el mundo surrealista: EEUU, Inglaterra, Australia, Chile, Brasil, Francia, Argentina... y así es el mundo surrealista. He hecho muchos amigos y a través de mis certificados de autenticidad he identificado muchos cuadros de mi padre, pero también he podido desechar muchos falsos que han surgido en varios países y en la propia Galicia. Dos galerías de arte me han ayudado con frecuencia, una en Vigo y otra en Madrid. Así como una experta en arte, Simona Capelli, quien trabaja en la República Dominicana.

Aprovecho para darle las gracias a cuatro de mis compañeros de trabajo en la Granell. Dos de ellos, Teresa y Carlos, conocieron a mis padres y supieron apreciar su sinceridad y honestidad y se han dedicado a que su legado sea respetado y apreciado. Teresa lo controla todo y Carlos se ha convertido en un excelente montador de exposiciones: su trabajo es delicado y de muy buen gusto. No falla. Las otras dos son dos mujeres profesionales. La primera es Lorena, quien hizo sus prácticas de Restauración en la Granell y a quien contraté en cuanto terminó sus estudios. La otra es nuestra bibliotecaria, María, quien ha resultado una excelente trabajadora consciente de la alta responsabilidad que tiene protegiendo no solamente la Biblioteca Granell y la de Philip West pero también la Biblioteca de la Fundación. ¡Tres bibliotecas! Echaré de menos trabajar con estas cuatro personas, pero dedicaré el resto de mi vida a la biografía de mis padres y a ir publicando y sacando adelante muchos de los escritos de mi padre.

Gracias mil a todos los que nos han apoyado a lo largo de estos años, 1995 a hoy día. He hecho buenos amigos. Viví en Santiago, en varios pisos, el último en la Calderería, calle en la que creció mi padre. Disfruté mucho de mis años allí y cada fin de año que pude hacerlo muchos amigos recibimos el Año Nuevo en la terraza de mi piso que daba a la Catedral. ¡Magnífica visión! De nuevo, gracias a todos los que han estado apoyando, no solamente a la Granell, sino mi trabajo. Seguiré trabajando en una biografía de mis padres y, consecuentemente mía; mis observaciones y recuerdos. También publicaré muchos de los escritos que mi padre dejó.

Gracias y saludos.

Natalia, directora Fundación Eugenio Granell”.

TENSIÓN. Por lo que pudo saber este periódico, los desencuentros han sido constantes, y se acentuaron en los últimos tiempos, entre la heredera de un legado que hace historia desde los tiempos de Xerardo Estévez como alcalde, algunos miembros de la plantilla del museo y los actuales regidores de Raxoi. Presunto acoso del patronato, quejas de algún trabajador, discrepancias con el concello... lo cierto es que la hasta ahora presidenta, tras décadas al frente de la Fundación Granell abandona el cargo “con la esperanza de que su plaza salga a concurso”, según afirma. En la actualidad trabaja en una publicación biográfica de sus padres y suya. Además, también tiene previsto ‘dar a luz’ escritos, recuerdos y la obra inédita de su padre.