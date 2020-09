Cazados más de veinte menores sin mascarilla en una fiesta en un túnel

Sentidiño. Demostraron tener más bien poco los jóvenes que este miércoles fueron cazados por agentes de la Policía Local de Santiago en medio de una fiesta improvisada en un pequeño túnel situado en el barrio de Conxo, concretamente en la rúa Río de Arriba . Según reveló ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, en la reunión, que fue interceptada sobre las 19.30 horas, se congregaron más de veinte adolescentes, que se divertían sin respetar las medidas de prevención de contagio del covid-19. “No llevaban mascarilla, ni guardaban las medidas de seguridad. Además, estaban consumiendo alcohol en la vía pública”, señaló el concejal de Seguridade, Gonzalo Muíños.

El edil detalló que el encuentra era lo más parecido a un botellón, con la cerveza como protagonista. “Es fundamental que los jóvenes se conciencien de la gravedad de la situación que atravesamos y también del peligro que supone para ellos mismos y para sus familias este tipo de actos” manifestó Gonzalo Muíños en conversaciones con este periódico.

Bugallo explicó que en cuanto visualizaron a los policías, la inmensa mayoría de los asistentes al guateque se dieron a la fuga. “Casi todos se echaron a correr dejando plantada la fiesta”, reveló el regidor, antes de apuntar que la Policía Local logró identificar a tres de los participantes. “Son chavales jóvenes, de Secundaria o Bachillerato”, añadió el alcalde, que confirmó que el Concello procederá a notificar a las familias el incidente. El edil de Seguridade recordó que los jóvenes ya no solo estaban incumpliendo las nuevas normas enfocadas a frenar el coronavirus, sino una ordenanza municipal que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública, cuya vulneración puede acarrear multas de varios cientos de euros.

En este contexto, Gonzalo Muíños quiso incidir en la importancia de respetar todas las reglas relacionadas con el covid-19. “Los jóvenes deben tener claro que a ellos también les afecta. Que no se olviden de que ellos también estuvieron confinados, de que no son pocos quienes perdieron sus empleos o las familias que están pasando serias dificultades económicas. Y que tampoco se olviden de todas las personas que perdieron la vida a causa de la pandemia”, recalcó el concejal.

Este mensaje no solo lo dirige a los jóvenes sino a todas aquellas personas que incumplen las normas, como quienes no hacen uso de la mascarilla. La Policía Local de Santiago cursó este miércoles varias denuncias por este motivo, según recoge el parte de incidencias que hizo público ayer el Concello de Santiago. A las 23.00 horas fue interceptada una persona en la rúa de San Clemente por no hacer uso de una protección buco-nasal; y una hora después los agentes propusieron para sanción a otro viandante que tampoco llevaba mascarilla en la Praza Roxa.

PISOS. Desde el Concello de Santiago también se lanzó ayer un nuevo llamamiento a la responsabilidad en lo que se refiere a fiestas en pisos. Los encuentros están limitados a diez personas y siempre han de garantizarse las medidas de seguridad y prevención: distancia social y uso permanente de la mascarilla. En la madrugada de ayer la Policía Local acudió a dos viviendas en las que se celebraban fiestas a raíz de las quejas del vecindario.