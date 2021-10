Células madre mesenquimales, la última gran revolución médica

Dentro del amplio y novedoso campo de la medicina regenerativa, la última novedad es el tratamiento con células madre mesenquimales. A través de este método, ampliamente comprobado en numerosos estudios, se fomenta la regeneración, de una forma natural, de los tejidos adiposos y mejora la calidad de vida de los pacientes, reduciendo notablemente el dolor hasta su desaparición en los días siguientes. Esta extraordinaria tecnología, probada ya por deportistas de élite como Rafael Nadal, está disponible en Galicia gracias a la red de Clínicas Isomedic.

Con la intención de ser pioneros y estar a la vanguardia en las últimas innovaciones de la salud, la firma ha incorporado esta terapia a sus centros ubicados en el territorio gallego: Santiago, A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo.

Merced a los avances logrados en los últimos quince años con el empleo de las células madre mesenquimales adultas, estas pueden formar nuevos vasos sanguíneos (vasculogénesis), las cuales permiten la regeneración tisular, reparando aquellos tejidos dañados.

“La terapia consiste en la inyección de estas células, por ejemplo, en una rodilla afectada por una artrosis, consiguiendo regenerar el cartílago, mejorando la movilidad del paciente e incluso evitando en ellos una cirugía de colocación de prótesis”, explican los responsables de la clínica.

Así, con su aplicación, en pocos meses, el afectado tiene la capacidad de reparar el cartílago desgastado, favoreciendo la recuperación muscular y tendinosa de la zona a tratar.

Por todo ello, está recomendado para aquellas personas que ya han intentado solucionar sus dolencias con tratamientos convencionales (ingesta de antiinflamatorios, fisioterapia o incluso ondas de choque), y que aún no han obtenido el resultado deseado.

Las ventajas de esta tecnología son amplias, por lo que se pueden adaptar a multitud de lesiones o enfermedades. “Con ellas podemos tratar a pacientes con artritis; artrosis en rodilla, cadera u hombro (rizartrosis, que es la más común a partir de ciertas edades); tratamiento del dolor músculo-esquelético en general; dolor crónico pélvico; espalda; desgastes de articulaciones; tendones dañados; calcificaciones de hombro; regenera cartílagos dañados o desgastados; roturas fibrilares; fascitis plantares; juanetes; espolón calcáneo; tendón de aquiles; y un largo número de dolencias comunes. Además, también está indicado para personas que no quieren pasar por quirófanos para implantarle prótesis de cadera o rodilla, por ejemplo”, enumeran los especialistas.

A mayores, otro punto a favor de este tratamiento, que no debe confundirse con la extracción de plasma rico en plaquetas, es su rapidez, ya que las sesiones tienen una duración media de diez minutos, en ocasiones son apenas indoloros o con una pequeña molestia y prácticamente no tienen efectos secundarios. De este modo, se consigue una reducción importante de los días de baja laboral.

OBTENCIÓN DE CÉLULAS MESENQUIMALES. Para conseguir estas células madre adultas multipotentes, se extrae con una pequeña punción el tejido adiposo del abdomen, donde por lo general suele haber más cantidad. Con todo, en caso de que el paciente tenga poca grasa abdominal, también podría llevarse a cabo en muslos o glúteos.

Una vez retirado, con una mínima manipulación, los especialistas eliminan los residuos aceitosos y sanguíneos con contenido proinflamatorio, seguido por un procedimiento mecánico que activa la fracción del tejido adiposo (el que contiene las células mesenquimales) y culminando con la infiltración al paciente en la zona de dolencia.

En total, este procedimiento no llega a la hora de duración, debe realizarse en un quirófano y por un médico especializado en esta técnica. Requiere de anestesia local y resulta un proceso completamente indoloro y no muy invasivo. Asimismo, no presenta inconvenientes en el postoperatorio y sólo hay un mínimo porcentaje de un rechazo o infección, debido a que se utiliza el propio tejido adiposo extraído del mismo paciente.

Por otra parte, el dispositivo con el que se lleva a cabo esta tecnología en las Clínicas Isomedic tiene la aprobación de la Agencia Americana del Medicamento (FDA).

RECUPERACIONES MILAGROSAS. El tratamiento con células madre está ampliamente evolucionado en el mundo del deporte, gracias a la capacidad de recuperación en tiempos récord. En este ámbito, muchas de los problemas se producen tras movimientos repetitivos en los que se dañan, en múltiples ocasiones, los cartílagos. Así, entre los casos exitosos de esta técnica están el realizado en la espalda de Rafa Nadal; en la rodilla de Pau Gasol; a Ángel Di María, para tratar una lesión en pleno Mundial de Brasil 2014; o el del excampeón de peso medio Luke Rockhold.