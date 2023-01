‘Choca esos cinco’ sigue atrayendo nuevos visitantes a la Galería Dupla

arte. La Galería Dupla de Santiago (rúa da Fonte de Santo Antonio, nº9) acoge hasta el 31 de enero la muestra Give me five. La expresión que da nombre a la muestra -y viene a ser “choca esos cinco”-, manifiesta una celebración o saludo que encuentra su origen en las pistas de baloncesto callejero de Estados Unidos, donde la palma de una mano sale al encuentro de otra. En esta muestra cinco artistas expresan su dualidad y tienden la mano al espectador, quien completa el gesto. Componen este elenco: Roberto González Fernández, Lara Pintos, Iván Prieto, Cristina Fernández Núñez y Pablo Little. V.Álvarez