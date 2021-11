Cientos de bandurrias y guitarras se dan cita

Una vez recuperaron su actividad, la Tuna de Veteranos de Medicina divagó por todo tipo de certámenes hasta que encontraron el lugar en el que encajaban a la perfección, la Federación Española de Cuarentunas. Entraron en 2017 y, fruto de su gran vinculación a ella, comenzaron los trámites para realizar un Macrofestival en Santiago, “una ciudad que llama mucho a los tuneros”, destaca Antonio Cuns. Este encuentro itinerante estaba previsto para 2020, hasta que saltó la pandemia, por lo que, también como una actividad para recuperar la presencialidad de estos grupos, se aplazó hasta este mes de noviembre. De este modo, el próximo 26 y 27 de noviembre la capital gallega acogerá a más de quinientos cuarentunos, venidos de todas partes, para un gran acontecimiento que pretende relanzar esta tradición estudiantil.

Compartiendo edad, responsabilidades (ya no tienen la misma libertad que cuando eran estudiantes) y el gusto por la música de tuna, la Asociación de Tunas de Veteranos se moviliza cada año, con la colaboración de una de las agrupaciones (en este caso la de Medicina de Santiago) para darse a conocer y disfrutar de unas importantes jornadas de convivencia.

En esta ocasión, la edición vigésimo cuarta edición de esta celebración congregará en Compostela a cientos de cuarentunos, no sólo de toda España, sino que también acudirán de otros países como Portugal u Holanda. “Las únicas que no pueden venir son las de México, ya que la situación sanitaria allí es peor”, explican los organizadores.

PROGRAMA. Dentro de la programación de esta cita, se celebrará la asamblea de la Federación en Medicina, una recepción oficial en el concello (con un representante por grupo) con el alcalde Xosé Sánchez Bugallo; una ronda desde la Plaza del Obradoiro hacia el balcón del Pazo de San Xerome, dónde se encontrará el rector con otras autoridades; así como un cúmulo de actuaciones en el Auditorio Abanca.

“El certamen será en formato no competitivo, por lo que no habrá ni ganadores ni perdedores, sino una gran fiesta de la música de tuna. Esto no quiere decir que no haya nivel, todo lo contrario, ya que todos los grupos se preparan durante meses para esta cita. Además, la gran mayoría son grandes músicos y cuentan con una madurez que no tenían cuando eran universitarios. Será un espectáculo muy digno de ver”, detallan.

Además, también habrá una Cena de Gala, el viernes, donde ya están confirmados el propio rector, Antonio López Díaz, y la concejala Mercedes Rosón, que será la madrina del certamen; así como otras comidas y cenas oficiales el sábado.

Todo ello llenará de vida la ciudad y, en especial, su casco histórico, con mucho colorido, mucha alegría y mucha música. “Para quienes les gusten estas canciones, va a ser muy bonito, solo falta que el tiempo acompañe, porque la zona vieja estará a reventar, dándole mucha vida a los comercios y a la hostelería”, concluye Antonio Cuns.